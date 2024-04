Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti concluent des accords sur diverses questions d'intérêt mutuel

Addis Ababa — La 16e commission ministérielle mixte (CMC) de l'examen à mi-parcours entre l'Éthiopie et Djibouti s'est achevée, les deux pays ayant conclu des accords sur divers domaines d'intérêt mutuel.

Les relations entre l'Éthiopie et Djibouti sont très fortes et s'appuient sur un certain nombre de domaines, notamment de personne à personne.

Après avoir accueilli le président djiboutien Ismaïl Omar Guellé, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que "les liens entre nos deux nations sont historiques et étendus. Il ne s'agit pas seulement de liens de voisinage, mais aussi de liens familiaux".

Les deux pays s'efforcent désormais de renforcer leurs relations en construisant diverses infrastructures qui les aideront à consolider leur partenariat.

La réunion de la commission ministérielle mixte est l'un des moyens utilisés par les deux pays pour renforcer leurs liens.

La délégation éthiopienne, conduite par le ministre des transports et de la logistique, Alemu Sime, a participé à la 16e réunion d'évaluation à mi-parcours de la commission ministérielle mixte.

Le ministre a présidé la réunion de deux jours qui s'est tenue à Djibouti avec son homologue djiboutien, Hassan Houmed Ibrahim.

%

La réunion a porté sur les cadres de coopération globale des deux pays, les investissements et le commerce frontalier illégal, la traite illégale des êtres humains, les secteurs du transport et de la logistique, en particulier la mise en oeuvre de la construction de la route Dekil-Galafi.

Ils ont également eu une discussion approfondie sur les efforts déployés pour remédier aux goulets d'étranglement dans les ports et le transit entre les deux pays, ainsi que sur la prestation de services douaniers et les réponses reçues.

Sur cette base, des comités techniques ont été formés pour améliorer les services portuaires et de transit, le protocole douanier et les accords multimodaux qui ont déjà été signés entre les deux pays.

À la fin de la réunion, le ministre éthiopien des transports et de la logistique, Alemu Sime, a déclaré que l'Éthiopie et Djibouti entretenaient des relations de longue date dans de multiples domaines.

Cette réunion de deux jours a été organisée de manière à refléter cette amitié historique.

Il a exprimé sa confiance dans le fait que les institutions gouvernementales concernées des deux parties se rencontreront et discuteront des ordres du jour qui ont été discutés et convenus au cours de la réunion et qu'elles accompliront les tâches nécessaires.

Il a souligné qu'une attention particulière devrait être accordée à la logistique et au port dans le cadre de la collaboration.

Le ministre de l'Infrastructure et de l'Equipement de Djibouti, Hassan Houmed Ibrahim, a déclaré pour sa part que la réunion de deux jours s'est déroulée dans un bon esprit, soulignant la contribution de tels forums au renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et Djibouti.

L'aspiration à long terme de l'Éthiopie est de parvenir à un développement partagé avec ses voisins, comme cela a été démontré avec son pays frère, Djibouti, par le biais d'infrastructures telles que le chemin de fer, l'eau potable, l'énergie, les échanges entre les peuples et les échanges culturels.

Par conséquent, le pays apporte sa plus grande contribution au développement mutuel des communautés de ses voisins ayant des identités similaires, en partageant même ses maigres ressources.

L'Éthiopie s'est engagée à fournir à ses voisins des options d'infrastructure en vue de les aider à accélérer leur développement respectif ; Djibouti et l'Éthiopie bénéficieront d'une connectivité communautaire et d'infrastructure améliorée pour promouvoir le développement et la prospérité mutuels.