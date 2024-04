Afrique: L'Éthiopie et la République du Congo signent un accord de services aériens

Addis Ababa — L'Éthiopie et la République du Congo ont signé aujourd'hui un accord sur le transport aérien.

L'accord a été signé par le ministre éthiopien du transport et de la logistique, Alemu Sime, et le ministre congolais du transport, de l'aviation civile et de la marine marchande, Honoré Sayi, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Addis-Abeba.

À cette occasion, M. Alemu a salué l'accord comme un témoignage de la vision commune des deux nations, s'appuyant sur les accords précédents et s'alignant sur la décision de Yamoussoukro initiée par l'Union africaine, qui permet aux compagnies aériennes africaines d'opérer librement dans l'espace aérien du continent.

Il a souligné que le pacte n'impose aucune restriction sur la fréquence des vols, les destinations, les droits de trafic ou les types d'avions, entre autres facteurs.

"Ce développement novateur devrait renforcer de manière significative les liens économiques, diplomatiques et sociaux entre les deux pays", a ajouté le ministre.

Selon lui, ce cadre global devrait produire une myriade d'avantages et contribuer à la croissance des secteurs aéronautiques en plein essor des deux pays.

Actuellement, Ethiopian Airlines assure sept vols hebdomadaires vers la République du Congo. Avec la conclusion de cet accord, le transporteur national pourra étendre ses itinéraires et augmenter le trafic vers les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, élargissant ainsi la portée des services et créant des opportunités de marché lucratives pour les compagnies aériennes africaines sur le marché aérien continental.

Alemu a exprimé sa conviction que l'augmentation de la part des compagnies aériennes africaines sur le marché aérien africain est vitale pour le continent ; par conséquent, il a assuré que l'Éthiopie reste engagée à fournir un soutien inébranlable pour renforcer les compagnies aériennes à travers l'Afrique, y compris en République du Congo.

Dans ses remarques, Honoré Sayi a salué l'accord bilatéral comme une étape importante dans les relations entre l'Éthiopie et la République du Congo.

Il a reconnu le rôle essentiel du pacte dans le renforcement des liens bilatéraux et a souligné l'importance de tirer parti de l'expertise et de l'expérience d'Ethiopian Airlines, qu'il considère comme la fierté du continent africain.

M. Sayi a souligné que l'accord reflète la détermination commune des deux gouvernements à transformer le secteur de l'aviation civile dans le contexte dynamique de l'aéronautique mondiale et du continent africain.

Le ministre a exprimé sa confiance dans le fait que le pacte ouvrirait la voie à des avancées significatives et a exhorté les deux parties à collaborer étroitement pour concrétiser les engagements énoncés dans l'accord.