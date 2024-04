Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales et d'élargir leur coopération en matière de réforme économique.

Addis Abeba — : - L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales et d'élargir leur coopération en matière de réforme économique, de services de base et de filet de sécurité productif.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, s'est entretenue avec une délégation dirigée par Simon Mustard, directeur du Royaume-Uni et des affaires étrangères du bureau de développement de Commonwealth pour l'Afrique.

La discussion entre les deux parties a porté sur les intérêts mutuels aux niveaux bilatéral, régional et international, selon le ministère des finances.

On a appris qu'ils ont discuté de l'assistance, de l'espace humanitaire et de la fourniture de services de base en Éthiopie.

Le directeur a souligné que son bureau a considérablement augmenté le volume de l'assistance et souhaite travailler en collaboration avec le gouvernement éthiopien pour garantir une fourniture efficace et fluide de l'assistance aux bénéficiaires.

La délégation a également réaffirmé son engagement envers le programme de réforme économique en cours promettant de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour la mise en oeuvre du programme.

L'accent a également été mis sur le rôle vital du secteur privé dans la prospérité et la création d'emplois, renforçant ainsi les exportations et les revenus intérieurs.

%

Enfin, la ministre d'État a exprimé sa gratitude au gouvernement britannique pour son soutien lors de l'événement d'annonce de contributions à Genève réitérant l'importance d'une aide financière renforcée et d'une consultation continue pour une mise en oeuvre fluide.

Des établissements universitaires éthiopiens et chinois ont signé un protocole d'accord pour la collaboration.

Addis Abeba, le 26 avril 2024 (ENA) : - L'Académie africaine d'excellence en leadership (AFLEX) et l'Académie chinoise des responsables du commerce international (AIBO) ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU).

Le président de l'académie, AFLEX, Zadig Abraha, et le président de l'Académie chinoise des responsables du commerce international d'AIBO, Sun Zhonghe, ont signé l'accord.

L'accord, qui devrait entrer en vigueur rapidement après sa signature, ouvre la voie à une collaboration accrue dans le développement du leadership et permet à AFLEX de devenir la base de formation chinoise pour les Africains.

Zadig a noté à l'occasion que l'accord contribue à favoriser l'échange de connaissances et le partage d'expériences entre les deux institutions.

Nous envisageons qu'AFLEX devienne une base de formation clé pour les dirigeants africains dans les domaines liés à la Chine, a révélé Zadig, ajoutant ses divers avantages académiques et économiques, en particulier pour l'Éthiopie.

"Il s'agit également d'une autre démonstration du partenariat et de la coopération stratégiques éthio-chinoise qui catalyseront les relations bilatérales globales", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de l'AIBO a souligné le potentiel du protocole d'accord pour renforcer les partenariats académiques et économiques stratégiques entre l'Éthiopie et la Chine.

L'accord représente une étape cruciale vers la collaboration entre nos institutions dirigeantes, a-t-il affirmé.

Le partenariat entre AFLEX et AIBO devrait offrir aux dirigeants africains un meilleur accès aux programmes de formation en leadership axés sur la Chine, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie du paysage économique entre les deux pays et avec l'Afrique.

En mettant l'accent sur l'excellence du leadership, AFLEX est bien placé pour tirer parti de l'expertise d'AIBO et créer un pont permettant aux générations futures de dirigeants éthiopiens et africains de faire face à des problèmes en constante évolution.