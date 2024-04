Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti ont conclu des accords sur diverses questions d'intérêt mutual.

Addis Abeba — La 16e commission ministérielle conjointe (JMC) d'examen à mi-parcours entre l'Éthiopie et Djibouti s'est conclue, les deux pays parvenant à des accords dans divers domaines d'intérêt mutuel.

Les relations entre l'Éthiopie et Djibouti sont très fortes et reposent sur un certain nombre de domaines, notamment entre les peuples.

La réunion de la Commission ministérielle conjointe est l'un des moyens par lesquels les deux pays renforcent leurs liens.

La délégation éthiopienne conduite par le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a participé à la 16e réunion d'examen à mi-parcours de la Commission ministérielle conjointe.

Le ministre a présidé la réunion de deux jours tenue à Djibouti avec son homologue djiboutien, Hassan Houmed Ibrahim.

La réunion a porté sur les cadres de coopération globale des deux pays, les investissements et le commerce frontalier illégal, le trafic humain illégal, les secteurs du transport et de la logistique, en particulier la mise en oeuvre de la construction de la route Dekil-Galafi.

Ils ont également eu une discussion approfondie sur les efforts déployés pour remédier aux goulots d'étranglement dans le port et le transit entre les deux pays, ainsi que sur la fourniture de services douaniers et les réponses reçues.

En outre, des comités techniques ont été formés pour améliorer les services portuaires et de transit, le protocole douanier et les accords multimodaux déjà signés entre les pays.

À l'issue de la réunion, le ministre éthiopien des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a déclaré que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent des relations de longue date dans des domaines multiformes.

Cette réunion de deux jours s'est déroulée d'une manière qui reflète cette amitié historique.

Il s'est dit convaincu que les institutions gouvernementales compétentes des deux parties se rencontreront et discuteront des ordres du jour discutés et convenus lors de la réunion et accompliront les tâches nécessaires.

Il a souligné qu'une attention particulière devrait être accordée à la logistique et au port dans le cadre d'une collaboration.

Le ministre de l'Infrastructure et de l'Equipement de Djibouti, Hassan Houmed Ibrahim, a déclaré pour sa part que la réunion de deux jours s'est déroulée dans un bon esprit, soulignant la contribution de tels forums au renforcement des relations bilatérales entre l'Ethiopie et Djibouti.