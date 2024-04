Maroc: La coopération économique au centre d'entretiens entre Mme Fettah et son homologue français

Rabat — La ministre de l'Économie et des finances, Nadia Fettah, et le ministre français de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, ont eu, vendredi à Rabat, des entretiens axés sur le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et la France.

Ces entretiens ont été l'occasion pour les deux ministres d'aborder la dynamique économique aussi bien au Maroc qu'en France ainsi que le développement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays.

Mme Fettah a mis en avant les relations d'amitiés et de coopération qu'entretiennent les deux pays, soulignant l'importance pour le Maroc et la France de tenir compte des enjeux géopolitiques, sociaux et sociétaux à relever.

"Les liens d'amitié solides et les relations économiques entre les deux pays pourraient servir de modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerranée", a-t-elle estimé, insistant sur l'importance d'accorder davantage d'intérêt à la question de la souveraineté énergétique, qui implique de fournir des énergies propres et durables aussi bien à la population qu'au secteur industriel.

la ministre a en outre indiqué que des efforts substantiels ont été déployés pour apporter des réponses adéquates aux problématiques universelles qui affectent la population mondiale, en particulier en Europe et en Afrique.

De son côté, M. Le Maire a évoqué les perspectives du partenariat économique entre la France et le Maroc ainsi que de la coopération des deux pays avec l'Europe et l'Afrique.