Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Compétences et employabilité au cœur des premières journées promotionnelles

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), Adama Diawara, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 1re édition des Journées promotionnelles de l'assurance qualité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le jeudi 25 avril 2024, à l'espace Crrae-Umoa au Plateau (Abidjan).

Avec pour thème : « Assurance Qualité, formation de qualité et employabilité des jeunes diplômés », ces assises initiées par la Direction générale de la qualité et de l'évaluation en collaboration avec le Programme des nations unies pour le développement (Pnud), viennent améliorer la compréhension des acteurs de l'Enseignement supérieur sur l'importance de l'assurance qualité.

Selon le ministre Adama Diawara, dans le contexte mondial concurrentiel actuel nourri par la compétitivité des ressources humaines dans nos entreprises, le sous-secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique doit résoudre les problèmes systémiques qui se posent à lui. Afin d'améliorer substantiellement ses rendements internes et externes.

Il a soutenu qu'il est apparu indispensable pour le gouvernement d'adopter la nouvelle loi relative à l'Enseignement supérieur, la recherche et à l'innovation en mai 2023. L'une des réformes majeures, dans ce sens, est la création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche (Ana-Qsr).

« Cette agence qui reprend les attributions et missions de la direction générale de la qualité et des évaluations (Dgqe) est chargée de la promotion de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche, en rapport avec les autres structures dudit ministère pour mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité », a souligné le ministre Diawara.

A l'en croire, la réalisation de cette feuille de route passe par la mise en oeuvre d'une stratégie nationale d'assurance qualité, arrimée à l'employabilité des jeunes de l'Enseignement supérieur conformément à la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire.

Le ministre Adama Diawara a ajouté que les travaux de cette première édition des journées promotionnelles du 25 au 26 avril, permettront de consolider, avec le concours de tous les partenaires, cette vision relative à la promotion d'un système performant de management au niveau de l'enseignement supérieur.

Quant à Bekaye Diarra, représentant de la Représentante résidente du Programme des nations unies pour le développement (Pnud), a indiqué qu'en tant que membre de la coalition mondiale de la justice sociale, cet organisme est engagé dans l'accélération des progrès vers les Objectifs de développement durable (Odd 2030). Et ce, avec l'espoir que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui pourront réaliser plus de progrès. Il en a profité pour réaffirmer la volonté du Pnud à continuer de soutenir le Mesrs, dans toutes les initiatives visant à promouvoir la qualité dans ce secteur, et le renforcement des compétences des jeunes.

Ce fut, par ailleurs, une opportunité pour Kouamé Kouakou Lacina, Directeur général de la qualité et des évaluations (Dgqe) d'affirmer que l'adressage de réponses idoines à la problématique de l'Assurance Qualité, en lien étroit avec les questions relatives à l'employabilité des jeunes diplômés, demeure indubitablement pour les acteurs de ce secteur, un objectif stratégique au coeur de la feuille de route assignée par le ministère de tutelle.

« Ces présentes journées que nous organisons sont particulièrement significatives de notre désir commun de multiplier et partager nos réflexions, mais surtout, les expériences sur la mise en oeuvre de notre stratégie de promotion de l'Assurance Qualité au sein de notre ministère », s'est-il exprimé.

Notons que ce sont près de 250 participants qui ont pris part aux journées promotionnelles de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, provenant du cabinet et structures du Mesrs, établissements publics et privés d'enseignement supérieur public (Universités et Grandes écoles), Instituts et centres de recherche et les partenaires (Pnud, Pades-Banque Mondiale, Onudi, Unicef, Unfpa).