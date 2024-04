Cote d'Ivoire: Affaire rapatriement des réfugiés Burkinabé - Les précisions du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité

Nous publions hier 25 Avril 2024, une information rapportée par le site www.fratmat. Info (media d’Etat ivoirien ), relative à « un rapatriement de 55 000 réfugiés burkinabè dès juin 2024 » annoncé par le ministère ivoirien de l’Intérieur et de la sécurité.

« Dans le cadre des activités du Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité (Cns), j'ai pris part ce mercredi 24 avril 2024, à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères, à la troisième réunion de coordination relative à la gestion des réfugiés au Nord. Une rencontre au cours de laquelle les parties prenantes présentes ont convenu de lancer dès le mois de juin prochain le processus de rapatriement de près de 55 000 réfugiés burkinabè vers leur pays d’origine », a posté le ministre sur sa page officielle Facebook. Précisait notre source. Une information qui a été reprise par plusieurs confrères. Ce vendredi 26 Avril 2024, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ivoirien a fait une mise au point : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité tient à faire un démenti formel, relativement aux propos qui ont été prêtés au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, par une certaine presse affirmant : « le Général de Corps d’Armée Vagondo DIOMANDE, a dévoilé les plans visant à rapatrier pas moins de 55.000 réfugiés burkinabés vers leur terre natale dès le mois de juin 2024.», comme rapporté par le site www.fratmat.info.

%

A cet égard, précise la mise au point, « conscient de l’amélioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso, des conditions propices à leur retour devraient être envisagées. C’est à ce titre, qu’une équipe technique sera donc mise sur pied, à partir de la semaine prochaine, dont le rôle consistera à réfléchir d’une part sur les conditions d’assistance immédiate de ces réfugiés, et d’autre part, sur le processus d’encouragement au retour vers le Burkina. »

« Il ressort donc des conclusions de la réunion, qu’aucun plan de rapatriement n’a été évoqué, et encore moins par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité invite dès lors, l’opinion nationale et internationale à ne s’en tenir qu’aux conclusions de la 3ème réunion du Comité de coordination relative à la gestion des réfugiés au Nord. En tout état de cause, le Conseil National de Sécurité ayant le lead sur la question, les populations sont invitées à ne s’en tenir qu’aux déclarations faites par son Secrétaire Exécutif. », conclu la note.