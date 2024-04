Angola: Un ministre d'État souligne l'excellence dans l'administration locale

Huambo — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a souligné vendredi, à Huambo, la culture de l'excellence comme principe directeur dans la prestation des services publics, notamment dans l'administration locale.

Adão de Almeida, qui intervenait sur le thème « Rapprocher les services publics des populations : une mission et une obligation constitutionnelle », lors du 1er atelier national des jeunes leaders en gouvernance locale, a déclaré que la recherche de l'excellence est une course sans fin, dans un monde de plus en plus compétitif.

Il a ajouté que le maintien de cette culture est important pour faire preuve de créativité, de flexibilité et d'adaptation continue, car « il faut plus d'action que de mots, plus de contenu que d'apparence ».

Selon lui, pour atteindre l'excellence dans la prestation des services publics dans l'administration locale, il faut la volonté de transformer et de réformer, au-delà de la non-conformité, de l'esprit critique, de l'instinct créatif et de la pensée autonome.

« Dans l'administration locale, surtout là où nous traitons des problèmes concrets des citoyens, il est impératif de rechercher de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes. N'ayons pas peur d'innover, de faire les choses différemment, de trouver des solutions atypiques, mais attention, chaque fois que vous devez chercher une solution à des problèmes, prenez comme chemin la copie de la solution créée dans d'autres contextes, basée sur d'autres hypothèses, car si c'est le cas, il faut prendre des risques, en ayant toujours pour fil conducteur la fourniture d'un excellent service aux citoyens», a-t-il insisté.

Il a rappelé que la proximité des services doit être vue sous un angle institutionnel, physique et surtout la qualité du service rendu, avec sa proximité avec le citoyen.

Prévu pour se terminer aujourd'hui, l'événement, une initiative du Ministère de l'Administration Territoriale en partenariat avec le projet Njila - Banque Mondiale, se déroule sous le thème « Transformer les communautés avec un leadership jeune et engagé ».

L'activité vise à promouvoir une réflexion approfondie sur la nécessité d'interventions positives parmi les jeunes leaders qui participent à la dynamique de gouvernance, générant un plus grand engagement, en vue d'obtenir de meilleurs résultats dans la stratégie de gouvernance locale.