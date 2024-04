Sénégal: BOA - Du bon cru en 2023

Bank of Africa- BRMV:

Les résultats clos du 31 décembre 20z3 des 6 filiales du Groupe Bank of Africa cotées à la BRVM ont été présentés lors d'une cérémonie à l'hôtel Pullman d' Abidjan. Une cérémonie qui a réuni les Directeurs généraux des institutions financières mais également d'un représentant de l' UEMOA. La BOA Niger et la BOA Sénégal se sont illustrée sur l'environnement économique du groupe. Selon le FMI, la croissance devrait reprendre en 2024 et porté principalement par ses deux pays. Malgré le coup d'état au Niger et un calendrier politique instable en 2023 au Sénégal, les institutions financières de ses pays ont su tirer leur épingle du jeu.

Détails.

une année riche en performances

Le Sénégal pays de la Teranga connaît des faiblesses sur le côté environnementale financier. C'est un pays très vulnérable aux changements climatiques elle concerne essentiellement les secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. On note également un déficit courant et un endettement important public qui est supérieur à 80% du PIB.

Tout au long de l'année 2023 il y a des faits qui ont marqué le pays notamment une incertitude politique, le démarrage de l'activité d'une nouvelle banque ABSBANK et l'installation d'une succursale de Orange bank.

%

La BOA SÉNÉGAL a accueilli un nouveau Directeur Général, elle a acquis une certification ISO/IEC relatives à la sécurité, l'information et à la continuité d'activité. Les facteurs favorables sont les nombreux projets d'infrastructures et le démarrage prochain de la production d'hydrocarbures.

Les principaux indicateurs financiers montre un bilan total faisant état de 696 306 millions de FCFA en 2022 et 758 148 millions de FCFA en 2023. Elle entraîne une hausse de +8,9%.

Une augmentation de +18,6% est noté dans les fonds propres, avec 64 615 millions de FCFA en 2022 contre 76 637 millions de FCFA en 2023.

Le produit net bancaire s'élève à 40.503 millions de FCFA en 2022 et 45 427 millions de FCFA pour l'année 2023. Une inflation de +12,2% s'impose. Le résultat net est de +9,2%. Un record satisfaisant pour la BOA Sénégal.

L'institution financière compte 52 agences implantées dans le pays, elle est quatrième en termes de dépôts et sixième en termes de crédits. BOA Sénégal a gagné en stabilité. Le nombre de dossiers des PME affiche une progression de 16% par rapport à 2022. L'introduction du wallet en début d'année a participé à une forte augmentation du nombre d'opération et du niveau de digitalisation.

BOA Sénégal affiche une très belle performance du titre sur 2023. Celle-ci vient corriger la faible performance de l'année 2022. Elle affiche un P/E de 4,5x qui reste toutefois en deçà du marché, avec un niveau de rendement du dividende élevé de 10,4%.

L'AGO du 18 avril 2024 à voté une dividende de 8 milliards de FCFA, en hausse de 60%, payé après accord des autorités de supervision.

Né il y a 40 ans le groupe Bank of Africa compte aujourd'hui près de 6500 collaborateurs à la 31 décembre 2023. Elle présente un total bilan consolidé de 10,2 milliards d'euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 263 millions d'euros, dont 180 millions d'euros part du Groupe, en croissance annuelle de 32%.