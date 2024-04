Algérie: Festival des Sports de la Wilaya d'Alger - A la découverte de La Prise d'Eau ...

ALGER — La première édition du Festival des Sports de la Wilaya d'Alger actuellement en cours dans cinq différents sites de la capitale a été l'occasion pour plusieurs familles algériennes de découvrir le nouvel espace de détente, crée dans le lieu dit de La Prise d'Eau, situé sur les rives de Oued El Harrach, dans la commune de Mohammadia (Alger).

Les quatre autres sites réquisitionnés par les organisateurs de l'évènement sont : le Parc d'attraction de Ben Aknoun, le nouveau Jardin Urbain de Bab Ezzouar, le Jardin des Grands Vents, relavant du Parc Dounia à Ouled Fayet, et enfin le Complexe des Sablettes à Hussein-Dey.

Le coup d'envoi officiel de cette deuxième journée de compétition a été donné sur la Promenade de La Prise d'Eau, qui s'étend sur une surface de 12 hectares et qui suivant le découpage administratif relève de la commune de Bourouba.

Si beaucoup de familles algériennes ne connaissent pas cet endroit, c'est parce qu'il a été longtemps à l'abandon, mais depuis son réaménagement, les choses devraient changer en mieux, car désormais, les gens pourront l'utiliser en toute sécurité, pour la pratique de l'activité physique, ou tout simplement pour la promenade.

Selon l'entreprise chargée de la gestion du site, plus de 22 activités physiques et culturelles sont actuellement pratiquées au niveau de cet espace, situé sur les rives de Oued El Harrach.

"Je suis un enfant du quartier et je n'ai jamais imaginé qu'un jour, cet endroit deviendrait aussi accueillant, y compris pour les familles et les enfants", a déclaré à l'APS Hocine, un jeune de Haï El Djabel (Ex-La Montagne). "Cet espace forestier est devenu entièrement sécurisé, et comporte plusieurs commodités" a-t-il reconnu.

Parmi les activités qui ont drainé les foules à l'occasion de cette deuxième journée du Festival des Sports de la Wilaya d'Alger, l'exhibition de Lutte libre et de Lutte Gréco-romaine.

Les athlètes eux-mêmes étaient des enfants de la région, car les quartiers de Bourouba et haï El Djabel ont toujours enfanté de grands champions dans les différents sports de combat, notamment le judoka Amar BEn Yakhlef (médaillé d'argent aux Jeux olympique de 2008 à Pékin) et Bachir Sid Azara (actuel champion d'Afrique et méditerranéen de Lutte).

Plusieurs personnes parmi l'assistance, jeunes et moins jeunes, ont participé avec enthousiasme à certaines activités sportives au niveau de La Prise d'Eau, et ont exprimé leur "immense joie".

Outre les moyens matériels, et pour veiller au bon déroulement de l'évènement, les organisateurs ont mobilisé plus de 400 encadreurs, représentants 40 Ligues et associations sportives.

Concernant les déplacements pendant le Festival, les visiteurs bénéficient du transport gratuit à bord des bus de l'ETUSA, les vendredi et samedi, de 7h00 du matin à 19h00.