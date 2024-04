Algérie: Ouverture de la cinquième édition du festival national universitaire 'Cirta Show'

CONSTANTINE — La 5ème édition du festival national "Cirta Show", dédiée au One man show et organisée cette année en l'honneur du comédien Antar Hellal, a été ouverte jeudi après-midi à la faculté des arts et de la culture de l'université Salah-Boubnider (Constantine 3).

Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Azzedine Rebiga, a indiqué, lors d'une allocution d'ouverture de cette manifestation culturelle qui se poursuivra jusqu'au 27 avril dans l'amphithéâtre de la faculté, en présence de cadres universitaires et d'artistes, que ce festival "vise à sensibiliser les étudiants et le public au patrimoine culturel et artistique du pays et à renforcer et à approfondir le sentiment d'appartenance à la communauté nationale".

Le directeur des œuvres universitaires Constantine-Ain El Bey, Farès Benkhelifa, structure initiatrice du festival, a indiqué que 49 vidéos de One man shows ont été reçues, parmi lesquelles 21 ont été sélectionnées par un jury présidé par l'artiste Hakim Dekkar, pour participer à cette nouvelle édition.

Faisant également savoir que les noms des lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture, M. Benkhelifa a souligné que cette édition comprendra des ateliers de formation pour les étudiants universitaires, afin de leur donner l'occasion de développer leurs compétences et d'améliorer leurs capacités artistiques et créatives, à la faveur de leur interaction avec des artistes professionnels et des spécialistes dans ce domaine.

Pour sa part, le comédien Antar Hellal, remerciant sur ce ton humoristique qui lui sied à merveille, les organisateurs d'avoir "pensé à l'honorer de (son) vivant", a fait part de son "entière disponibilité à donner un coup de main aux étudiants de l'université de Constantine 3 pour développer et affiner leurs talents".

A cette occasion, une chorégraphie a été exécutée par les étudiants sous le titre "Une terre qui ne meurt jamais", conçue par Ramzi Defous, au cours de laquelle les souffrances des Palestiniens ont été symbolisées, tout comme la position de l'Algérie en faveur des causes palestinienne et sahraouie.