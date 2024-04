Algérie: Festival du film méditerranéen d'Annaba - Lancement de la compétition courts-métrages

ANNABA — La compétition courts-métrages programmée dans le cadre du 4ème Festival du film méditerranéen d'Annaba a été lancée, jeudi, à la cinémathèque de la ville (CNA) avec la projection de 4 oeuvres, a-t-on constaté.

Le lancement de la compétition a été marqué par la présence d'un public nombreux qui a assisté à 4 courts-métrages traitant de plusieurs thèmes de société, dont l'absurdité de la vie, abordée dans le film grec "Hôtel Centaur" de Dimitris et Lino Kafidas, la pauvreté dans le court-métrage égyptien "je cherche 3.000 livres égyptiennes" de Hodaïfa Abdelhalim, le régime autoritaire et ses répercussion sur la famille et les relations humaines, dans le court-métrage albanais "Sheets" de Evi Gjoni.

Le court métrage algérien qui a traité ce phénomène en profondeur, a été fort par des séquences historiques évoquant la résistance des Moudjahidine et Chouhadas qui n'ont pas abandonné le pays pendant qu'il était sous le joug de la colonisation, et abordant également la relation parents-enfants dans une société en mutation.

La 4ème édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba propose une panoplie de 18 courts-métrages en compétition offrant au public autant de diversité et des histoires vraies et captivantes traitant de différents thèmes en rapport avec la société.

Le jury de la compétition court-métrage est présidé par la metteure en scène et comédienne algérienne Rym Takoucht qui a estimé que l'évènement "constitue une opportunité pour promouvoir le cinéma algérien et cultiver davantage l'esprit cinématographique chez le grand public".

Placée sous le signe de l'excellence, la 4ème édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba propose une sélection exceptionnelle de films (longs métrages, courts-métrages et documentaires) en plus des films du programme Viva Palestine, de masters-class, de conférences et projections spéciales, entre autres.