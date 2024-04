Algérie: Festival du film méditerranéen d'Annaba - 'Bank of Targets' inaugure les projections du programme Viva Palestine

ANNABA — La projection de films dans le cadre du programme Viva Palestine, prévu lors du 4ème Festival du film méditerranéen, à Annaba, a débuté jeudi avec le documentaire "Bank of Targets" (Banque de cibles) du réalisateur palestinien Rushdi Al-Sarraj, tombé en martyr en octobre dernier dans un bombardement sioniste sur sa maison, à Ghaza.

Ce court-métrage, qui a été suivi par un large public, dont des familles, des jeunes et un grand nombre d'artistes et de cinéastes participant au festival, documente les scènes de destruction causées par les bombardements intensifs sur Ghaza et permet au spectateur de voir et d'écouter des témoignages poignants de douleur et de souffrance des civils innocents sous les bombes de l'entité sioniste.

Le réalisateur, qui a filmé, dans son documentaire, des témoignages vivants, au coeur du désastre, de civils et de journalistes en plein désarroi, mais continuant à exercer leur métier, dont le journaliste Wael Dahdouh, a voulu transmettre des images de destruction au monde entier, documenter les détails de la tragédie vécue par les Palestiniens en mettant l'accent sur les efforts des journalistes pour diffuser des scènes souvent insupportables, témoignant de l'extrême sauvagerie sioniste.

Le programme Viva Palestine, qui constitue un geste de solidarité du festival avec des causes justes, comprend la projection de sept courts métrages réalisés dans les territoires palestiniens, mettant en lumière le cinéma de ce pays blessé mais qui résiste.

Le public pourra ainsi regarder, entre autres productions, "Son of the streets" (Le fils de la rue) de Mohammed Almughanni, "Palestine 87 " de Bilal Al-Khatib et "Mar Mama " de Majdi El-Omari.

La projection des oeuvres programmées dans le cadre de Viva Palestine seront entrecoupées de forums pour les jeunes cinéastes participant au festival, avant les projections de longs-métrages programmées dans le cadre de la compétition officielle de cet événement culturel.