Guinée: Labé - Les travaux de réfection de la mosquée reprennent après 3 mois d'arrêt

Depuis 6 mois environ, là mosquée Karamoko Alfa mo Labé est en chantier conséquences d'une promesse du chef de l'état tenue en avril 2023.

En visite à Labé le 24 avril dernier a expliqué les raisons de la rupture momentanée des travaux.

"...les travaux s'étaient arrêtés à cause d'un certain nombre de questions d'abord liées au bureau de contrôle qui devait faire le suivi des travaux quand cette question a été réglée, il y a eu des questions administratives entre l'entreprise et le gouvernement mais maintenant que l'entreprise a repris nous avons jugé nécessaire de venir voir les chantiers..."

À quelques jours de l'ouverture de l'hivernage, le chantier fasciné mais inquiète tout autant, c'est aussi le contenu du message de la ligue islamique dont le porte-voix est El hadj Mamadou Mouctar Baldé: "Nous, ce que nous voulons, c'est un travail de qualité qui continue jusqu'à la fin sans arrêt. Comme on a enlevé les carreaux externes, rien ne nous rassure que les pluies ne pourront pas faire des infiltrations à l'intérieur et si elles sont nombreuses et intenses car il y a beaucoup de travail à faire..."

Du côté de l'entreprise, Ibrahim, le chargé des travaux a pris des engagements : "nous nous engageons à respecter les délais, dès cet instant nous travaillerons nuit et jour pour satisfaire les fidèles, les institutions et le gouvernement..."

La même source rapporte que le colmatage, le crépissage des feront bientôt avant la pose des carreaux qui elle respectera la volonté des responsables religieux.