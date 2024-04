Cote d'Ivoire: Le RIARC et le REFRAM signent une déclaration sur le renforcement du dialogue avec les plateformes numériques globales

Abidjan — Le Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC) et le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) ont signé, mercredi à Abidjan, une déclaration portant sur le renforcement du dialogue avec les plateformes numériques globales.

Signée par Mme Latifa Akharbach, présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et présidente en exercice du RIARC, et M. Roch Olivier Maistre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France (ARCOM) et actuel président du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), à l'issue de la Conférence internationale sur la régulation numérique organisée les 23 et 24 avril par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, cette déclaration affirme notamment l'engagement des régulateurs membres des deux réseaux à conduire un dialogue constructif avec les plateformes en ligne pour contribuer au développement d'un espace numérique respectueux de la démocratie et des droits de l'Homme favorisant la diversité culturelle et linguistique.

Aussi les signataires invitent les plateformes à mettre en place des politiques et des moyens de modération des contenus adaptés aux contextes nationaux et régionaux, tout en les incitant à l'utilisation de systèmes de recommandations algorithmiques favorisant la diversité des sources d'information.

Ainsi, certaines plateformes numériques (Tiktok, Meta) ont accepté de signer un protocole d'engagements pour le renforcement de la collaboration et du dialogue avec les autorités de régulation des médias sur le continent africain et dans l'espace francophone.

Ces engagements portent, entre autres, sur la désignation d'un point de contact unique pour les autorités publiques et sur la mise en oeuvre de mesures de transparence adéquates à travers, notamment, la publication d'un rapport annuel portant sur l'ensemble des actions de modération décidées par ces plateformes.

A l'issue des travaux de cette Conférence, ayant réuni des régulateurs de 24 pays d'Europe et d'Afrique, des représentants des plateformes numériques globales, Meta, Google, Tiktok et X (ex-Twitter), ainsi que des organisations internationales tels que l'OIF et l'Unesco, les présidents du RIARC et du REFRAM et des membres des deux réseaux ont été reçus en audience par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meylet Koné.