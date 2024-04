Maroc: La recherche génétique, un moyen pour améliorer la chaine de valeur laitière (M. Sadiki)

Meknès — La recherche en génétique est essentielle pour améliorer la chaine de valeur laitière, a affirmé, vendredi à Meknès, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Intervenant lors d'une Conférence tenue dans le cadre du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) sous le thème "Maroc Lait : A la recherche d'une nouvelle génétique", M. Sadiki a expliqué que l'amélioration génétique des des races bovines laitières est essentielle pour répondre à la demande croissante de produits laitiers.

En améliorant les caractéristiques génétiques de ces races, telles que leur capacité à produire du lait, leur résistance aux maladies et leur adaptation aux conditions climatiques, il est possible d'augmenter leur productivité sans nécessairement accroître leur nombre, a-t-il poursuivi, précisant que la recherche d'espèces adaptées aux conditions climatiques du Maroc permet de répondre aux besoins du marché national.

Les trois dernières années ont été marquées par des difficultés liées aux changements climatiques et à la pandémie de COVID-19, qui ont impacté les chaînes de valeur de la filière laitière en perturbant l'offre et la demande, a relevé le ministre, notant que le retour au système d'avant la crise sanitaire s'est révélé complexe.

Dans ce sens, le ministère envisage l'importation de vaches génétiquement améliorées pour renforcer la productivité laitière, et cherche également à mettre en place des programmes de recherche liés à l'amélioration génétique au sein des écoles marocaines d'agriculture pour accompagner les plans d'action et les stratégies nationales relatifs à l'élevage, a-t-il dit.

M. Sadiki a ainsi fait valoir que pour faire avancer ce domaine, il est nécessaire de former des techniciens spécialisés, précisant que le ministère travaille actuellement sur une loi visant à organiser l'élevage au Maroc, en prenant notamment en compte les questions liées à l'amélioration génétique et à l'élevage des espèces importées.

Pour sa part, le président de la Fédération interprofessionnelle de la filière laitière (Maroc Lait), Rachid El Khattate, a affirmé qu'il est essentiel de donner la priorité à l'amélioration génétique dans le cadre des efforts visant à surmonter les difficultés rencontrées par la filière laitière ces dernières années.

Selon lui, l'amélioration génétique peut contribuer de manière significative à augmenter la productivité et la qualité du lait, tout en renforçant la résilience du face aux maladies et aux conditions environnementales changeantes.

"Au cours des dernières années, la production laitière a considérablement diminué au Maroc. En réponse à cette situation, le ministère, en collaboration avec Maroc Lait, a élaboré un plan d'action visant à améliorer la filière laitière, qui comprend des mesures telles que des exonérations fiscales pour les éleveurs et la subvention du lait séché", a-t-il dit, notant que ces initiatives démontrent les efforts considérables déployés par les autorités pour soutenir et stimuler la filière laitière.

Et d'ajouter : "Parmi les actions entreprises par la fédération et le ministère dans le cadre de leurs actions conjointes figurent une recherche nationale sur la production laitière dans les fermes, visant à obtenir une vision claire de la productivité laitière à l'échelle nationale", estimant que cette initiative est essentielle pour identifier les défis et les opportunités de la filière laitière marocaine".

En outre, la création des unités régionales d'encadrement laitiers (UREL) est une stratégie importante pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie génération Green dans les différentes régions du Royaume, a fait savoir M. El Khattate, notant que ces unités joueront un rôle crucial dans la coordination des efforts locaux visant à promouvoir des pratiques agricoles durables et à soutenir le développement de la filière laitière à l'échelle régionale.

Organisée jusqu'au 28 avril sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", la 16ème édition du SIAM connait la participation de près de 70 pays, dont l'Espagne en tant qu'invité d'honneur, et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l'agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité cruciaux.