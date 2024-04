Maroc: SIAM 2024 - Lancement du Hackathon IA pour une agriculture résiliente au changement climatique

Meknès — Le Hackathon Intelligence artificielle (IA) pour une agriculture résiliente au changement climatique, a été lancé, vendredi à Meknès, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en marge du 16ème Salon International de l'Agriculture au Maroc.

Initié conjointement par le pôle Digital de l'Agriculture, de la Forêt et Observatoire de la Sécheresse et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Rome, ce Hackathon vise à encourager et promouvoir l'esprit entrepreneurial des jeunes étudiants, ingénieurs et docteurs en quête de challenges

Lancé au profit des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II, l'Ecole Nationale d'Agriculture (ENA) et l'Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI), ce Hackathon se veut une opportunité pour ces étudiants d'exprimer leurs idées et d'explorer et exploiter le potentiel de l'IA.

Dans une allocution à cette occasion, M. Sadiki a indiqué que cette initiative constitue une avancée vers l'expertise en matière d'agriculture de précision, qui doit être généralisée sur tous le tissu des producteurs et des agriculteurs, en vue d'une démocratisation de l'accès au développement à travers l'IA.

"Ce hackathon se profile comme un nouveau levier visant à enrichir les capacités de notre pays, à travers les jeunes", s'est-il félicité, invitant les étudiants à participer massivement, et à se préparer en commençant par formuler des idées à partir des problématiques précises.

Ce projet a une dimension internationale puisqu'il se déroulera de manière parallèle aux Etats-Unis, en Inde, en Éthiopie et au Maroc, notant que l'implication du Centre Régional des Sciences et Technologies de l'Espace Affilié à l'ONU (CRASTE) et de 10 nations africaines lui donnent également une large portée africaine qui témoigne de la volonté profonde du Maroc de promouvoir la coopération sud-sud dans le secteur agricole, notamment dans le domaine du digital.

Les gagnants vont représenter le Maroc les 9 et 10 Juillet à New-York au Sommet de l'Open Source pour la Digitalisation des Nations-Unies, où une cérémonie de remise des prix sera organisée.

Le pôle Digital de l'Agriculture, de la Forêt et Observatoire de la Sécheresse est établi sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP). Il est administré par onze établissements publics et privés et a pour mission de coordonner et d'orchestrer le passage vers une Agriculture 4.0, attractive pour les jeunes, attirant les investissements et favorisant la création et le développement de start-ups marocaines compétitives à l'échelle nationale et internationale.