Maroc: Réunion à Rabat en préparation à la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière

Rabat — La réunion préparatoire de la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech, s'est ouverte vendredi à Rabat, avec la participation de représentants des Nations Unies, de l'OMS ainsi que d'éminents partenaires mondiaux dans le domaine de la sécurité routière.

Présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, cette réunion de haut niveau s'est penchée sur les aspects organisationnels ainsi que sur l'élaboration des programmes et de la déclaration finale à soumettre à la prochaine conférence ministérielle.

La 4è conférence ministérielle s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des progrès réalisés durant le premier quinquennat de la mise en oeuvre du Plan mondial "décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030", élaboré par l'OMS.

À cette occasion, M. Abdeljalil a souligné que le Maroc ne ménagera aucun effort pour faire de cet évènement un succès, d'autant plus qu'il s'inscrit dans le renforcement des engagements du Royaume et de sa coopération continue avec tous les acteurs et partenaires au niveau international en faveur de la promotion de la sécurité routière.

Cette conférence offre une plateforme d'échange d'expertises et d'expériences pionnières dans le domaine de la sécurité routière, a ajouté le ministre, notant qu'il s'agit aussi d'une opportunité pour tous les pays, en particulier les pays en développement, de bénéficier des orientations, des plans et des programmes d'action dans le domaine de la sécurité routière.

"Le choix du Maroc pour accueillir la quatrième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière est une occasion pour adresser un message fort de responsabilisation et de sensibilisation sur la problématique mondiale de la sécurité routière, notamment dans le continent africain qui présente le taux de mortalité le plus élevé", a-t-il soutenu, relevant que ce choix confirme également la position pionnière du Royaume en tant que pays œuvrant pour que la sécurité routière soit érigée en priorité nationale, régionale et internationale.

De son côté, l'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, a insisté sur la nécessité de la mise en œuvre effective de la déclaration de Stockholm, mettant l'accent sur les défis du financement des différentes approches en matière de sécurité routière.

Il a plaidé, dans ce sens, pour une action commune en vue de mener à bien les décisions prises lors de la dernière conférence tenue à Stockholm, mettant l'accent sur la participation du secteur privé qui doit être impliqué davantage dans ce processus de nature à instaurer une véritable culture de sécurité routière.

Le responsable onusien n'a pas manqué de saluer "les efforts énormes" déployés par le Maroc qui a alloué des investissements colossaux pour le développement des infrastructures, notant que ces investissements illustrent l'engagement résolu et l'ambition marocaine en faveur du développement durable, notamment sur le plan africain.

Dans une déclaration à la presse, le directeur du Département des déterminants sociaux de la santé de l'OMS, Etienne Krug, a indiqué que la conférence sera l'occasion d'établir un bilan d'étape de la décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, à la lumière des derniers statistiques de sécurité routière dans les États membres", a-t-il dit, notant que des résultats probants ont été enregistrés durant la moitié de cette période, notamment en termes de baisse de mortalité due aux accidents de la circulation.

Il s'est félicité, par ailleurs, du choix du Maroc pour l'organisation de cette conférence, mettant en avant les "progrès importants" réalisés par le gouvernement marocain dans le domaine de la sécurité routière.

Cet évènement, qui fait suite aux conférences organisées à Moscou en 2009, à Brasilia en 2015 et à Stockholm en 2020, s'assigne pour mission de favoriser une dynamique en appui à la nouvelle vision de la mobilité sûre et durable et ce, dans l'ambition d'aboutir à une déclaration orientée vers l'avenir et à même de poser les jalons de nouvelles actions en matière de sécurité routière.