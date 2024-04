Maroc: Un concert aux couleurs d'été à Casablanca signé Laila Al Habash

L'étoile montante de la musique italienne contemporaine a enchanté le public, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale

Le Théâtre Italia (Consulat général d'Italie de Casablanca) a accueilli récemment deux événements culturels mémorables qui ont séduit le public casablancais : une exposition de bijoux et un concert offert par la chanteuse Laila Al Habash. C'était à l'occasion de l'édition 2024 de la Journée du design italien - Italian Design Day (IDD).

Considérée comme l'une des grandes promesses de la nouvelle musique italienne contemporaine, Laila Al Habash a illuminé la soirée des Casablancais toujours aussi curieux, enthousiaste et généreux.

Dans une atmosphère chaleureuse et des plus conviviales, où chacun a pu s'évader le temps d'une soirée dans la cour spacieuse adjacente au théâtre, la jeune et talentueuse chanteuse a proposé un spectacle d'une heure construit autour d'un genre de musique représentant une nouvelle tendance en Italie. « Une Italie multiculturelle », comme l'a souligné le consul général d'Italie à Casablanca, M. Marco Silvi, devant une assistance nombreuse.

« Une musique qui, à partir de la grande tradition italienne, a renouvelé son langage et ses contenus », a souligné pour sa part la présidente de l'Association Dante Alighieri-Casablanca, Mme Marina Sganga Menjour, expliquant que le projet artistique de Laila Al Habash « se présente comme une union parfaite entre ces deux lignes d'action ».

%

En effet, a poursuivi la présidente de l'association culturelle italienne, « dans ses chansons, « Laila s'inspire de la grande tradition italienne des années 70 incarnée par des artistes comme Mina et Raffaella Carrà ».

Née en décembre 1998 d'une mère italienne et d'un père palestinien, la chanteuse a su séduire le public par son talent et sa personnalité, mêlant habilement des influences diverses puisées dans d'autres cultures telles que le hindi, la pop, ou encore le rap.

Avec des sonorités modernes, sensuelles et sophistiquées, fruits d'un travail innovant et audacieux fusionnant ces différents genres musicaux, elle a dompté sans peine la scène offrant ainsi du bonheur au public qui l'a maintes fois applaudie ce soir-là.

Laila Al Habash incarne ainsi une musique aux multiples facettes, riche et dynamique, qui a su conquérir des milliers de fans au-delà des frontières italiennes, et obtenir l'adhésion tant du public que de la critique, a résumé un peu plus tôt Mme Marina Sganga Menjour.

Rien donc d'étonnant si la chanteuse âgée de 25 ans parvient si aisément à conquérir des milliers de fans et à obtenir d'excellents retours tant du public que de la presse et des professionnels.

«Je suis touchée par l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et me réjouis de voir que mon travail est apprécié», nous a confié la chanteuse affirmant que le soutien et l'enthousiasme du public casablancais sont une source de grande satisfaction.

« Je ne suis pas vraiment surprise par cette générosité. Je m'y attendais un peu, surtout venant des jeunes, compte tenu du fait que ma musique d'adapte aussi bien au public jeune qu'au moins jeune. J'ai été très touchée de voir autant de jeunes et des moins jeunes s'approcher de moi pour me demander des photos et immortaliser cet instant ».

Pour la chanteuse, il ne fait aucun doute que le public a apprécié sa prestation.

« J'aime bien la musique italienne des années 70. J'y suis attachée depuis mon jeune âge, mais c'est en grandissant, -et après avoir écouté d'autres genres musicaux tels que le hip-hop, le R&B et diverses musiques du monde, que je l'ai enrichie de plus belle».

A noter que le concert de Laila Al Habash est organisé par le Consulat général d'Italie de Casablanca et l'Association Dante Alighieri-Casablanca.

Rappelons qu'une exposition a précédé le concert, en première partie de soirée, un moment de curiosité qui n'a pas laissé indifférents les amateurs de bijoux au design particulier.