Ethiopie: Lancement de l'initiative Timbuktoo du PNUD au pays

<strong>Addis Ababa — L'initiative Timbuktoo, un programme de développement panafricain conçu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour soutenir les startups et encourager la création d'emplois dans les pays africains, a été lancée en Éthiopie.

Promu par le PNUD, Timbuktoo vise à combler les lacunes critiques et à collaborer avec les gouvernements, les investisseurs, les entreprises et les universités d'Afrique pour soutenir l'écosystème des startups africaines.

L'initiative vise à mobiliser et à investir 1 milliard d'USD de capital catalytique et commercial pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions d'emplois dignes.

L'Éthiopie a officiellement rejoint l'initiative lors d'une cérémonie organisée à Addis-Abeba en présence des parties prenantes.

À cette occasion, le ministre de l'innovation et de la technologie, Belete Mola, a souligné la contribution de l'initiative à l'essor des startups en Éthiopie.

Il a également souligné que l'initiative contribuait à renforcer l'espace d'innovation entre les pays africains.

"Cette initiative est la plus importante au monde à soutenir l'écosystème de l'innovation en Afrique. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre engagement en faveur de la création d'un capital-risque précoce plus important et de meilleure qualité, qui soit désamorcé, localisé et inclusif. Cela permet également de réparer les écosystèmes fragmentés et de créer des startups panafricaines", a expliqué le ministre.

%

M. Belete a déclaré que dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, l'innovation n'est plus un luxe mais une nécessité.

Il a souligné l'importance de l'initiative Timbuktu, qui reconnaît la capacité de combler le fossé entre la création de valeurs et l'impact, tout en jetant les bases de la crédibilité et de la légitimité, en fournissant une voie d'accès et des compétences et en favorisant la durabilité par le biais de coalitions et de partenariats à plusieurs niveaux.

Le ministre a exprimé l'engagement du gouvernement à travailler sans relâche avec les partenaires pour assurer la mise en œuvre réussie de l'initiative.

Le directeur général du marché des capitaux éthiopien, Biruk Taye, a déclaré que l'initiative timbuktoo permettra aux startups de réussir en travaillant en collaboration les unes avec les autres, indiquant les mesures pratiques prises par le gouvernement pour encourager l'innovation et mettre en œuvre l'initiative.

Le représentant du PNUD en Éthiopie, Samuel Gbaydee Doe, a pour sa part déclaré que les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour développer la numérisation étaient encourageants et que l'initiative de Tombouctou contribuait à aider les Africains à travailler ensemble.

"L'Éthiopie se trouve à un moment charnière de son parcours vers la prospérité économique et en tant que leader stratégique de la région de la Corne de l'Afrique et de l'ensemble du continent africain.

Le représentant a également salué la volonté de l'Éthiopie d'entrer dans l'ère numérique et d'exploiter le pouvoir de la technologie pour stimuler le développement socio-économique.