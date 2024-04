Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Avril 2024

Bénin : Lutte contre le terrorisme- L’Ue débloque 47 millions d’euros

L'Union européenne va débloquer 47 millions d'euros pour "soutenir la lutte contre le terrorisme" au Bénin, a annoncé vendredi à Cotonou le président du Conseil européen Charles Michel, en tournée en Afrique de l'ouest. Le Nord du Bénin est la cible depuis plusieurs années d'attaques et d'incursions de jihadistes en provenance de la région sahélienne « Nous sommes en train de mobiliser rien que pour cette année 47 millions d'euros", a déclaré M. Michel à la presse après un entretien à la présidence avec le chef de l'Etat béninois Patrice Talon. Cette somme servira notamment "à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements", à "du matériel et des équipements destinés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme", a-t-il ajouté Il était la veille à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a affirmé également l'engagement de l'UE contre le terrorisme. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Détachement de l’armée sénégalais en Gambie -Un militaire tué dans un accident et 8 autres blessés

Un tragique accident de la route a endeuillé le détachement sénégalais en mission en Gambie, causant la mort d'un militaire et blessant huit autres, dont un grièvement, , a-t-on appris via un communiqué de l'État-Major Général des Armées, ce vendredi 26 avril 2024.L'incident est survenu le mardi 23 avril 2024, lorsqu'un véhicule du détachement sénégalais de la Mission de la Cédéao en Gambie (MICEGA) s'est renversé à hauteur du village de KALAJI, entre KEUR AYIB et KAFENDA. Les premières informations suggèrent que le véhicule militaire aurait tenté d'éviter un véhicule civil venant en sens inverse. Les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux militaires à Dakar pour recevoir les soins appropriés.( Source : adakar.com)

Niger : Dénonciation des accords de défense - Le Premier Ministre nigérien échange avec le Vice-Secrétaire d’Etat américain

En marge des travaux des Assemblées Générales de Printemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire international tenues du 16 au 19 avril 2024 à Washington DC, le Premier Ministre de la transition du Niger, également ministre de l’économie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a échangé avec le vice -secrétaire d’Etat américain Kurt M. Campbell sur la dénonciation des accords de défense entre les deux pays, rapporte un communique des services du cabinet Premier Ministre. Le premier ministre a réitéré à la partie américaine la décision prise par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) le 16 mars 2024, indique le communiqué qui précise également que « la délégation américaine conduite par le Vice-Secrétaire d’Etat Kurt, M. Campbell a pris bonne note de la décision du Niger et les deux parties ont convenu d’élaborer ensemble un calendrier raisonnable qui puisse permettre le retrait ordonné et responsable des forces armées américaines du Niger ». (Source : Anp)

Togo : Élections - Les forces de sécurité votent par anticipation

Jour de vote au Togo ce vendredi. Les éléments des forces de défense et de sécurité (Fds) ainsi que la réserve opérationnelle sont en effet convoqués aux urnes le 26 avril, pour le vote par anticipation. Exclusivement réservé aux “corps habillés”, ce vote permettra aux forces armées d’être opérationnelles et pleinement disponibles le jour du scrutin général pour la population. Les bureaux de vote, ouverts depuis 07h, seront fermés à 16h sur toute l’étendue du territoire national. Quant au dépouillement, il aura lieu à la fin du vote général, conformément aux dispositions électorales en vigueur. Pour rappel, les citoyens devront élire à la fin de ces consultations couplées, 113 députés et 179 conseillers régionaux.( Source : alome.com)

Gabon : Sport /Footabll- Le stade Engong pourrait bientôt abriter une rencontre des « Panthères »

En mission à Oyem, la capitale la provinciale du Woleu-Ntem (Nord), le directeur général de l’Office national de développement de sport et de la culture (Ondsc), Loic Ngouayit Kounda, a déclaré, ce jeudi 25 avril, que le stade de football Engong pourrait abriter une rencontre de l’équipe nationale avant la fin de l’année, a-t-on constaté. Le commandant Ngouayit Kounda a fait cette annonce, lors d’une visite au stade de football Engong d’Oyem et de l’ensemble des équipements y relatifs. ( Source : alibreville.com)

Rca : Eradiquer le paludisme d’ici 2030 - Le gouvernement se fixe un objectif ambitieux

La République centrafricaine, à l’instar des autres pays du monde, célèbre ce 25 avril la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème mondial pour cette année est « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». En Rca, même si cette maladie continue de faire des victimes, le gouvernement assure de tout mettre en œuvre pour l’éradiquer d’ici 2030. Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé publique et de la Population, est au micro d’Astrid de Bonheur Kolengué. (Source : abangui.com)

Cote d’Ivoire : Ebony 2024 - Les journalistes célèbrent l'excellence autour de l'opportunité de l'Intelligence artificielle.

La 25e édition de la célébration de l'excellence journalistique s'est ouverte ce 26 avril 2024, à Yamoussoukro, sous l'autorité du Préfet de région et du directeur général des Eaux et Forêts. Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), a expliqué le léger report qu'a accusé l'organisation des Ebony 2024.Selon lui, la préparation et l'organisation de la Can 2023, suivies de la période de pénitence des religieux ont milité à cela. "Nous sommes là pour célébrer l'excellence", a-t-il indiqué d'entrée. Pour lui, l'Unjci ne peut pas ne pas célébrer les journalistes dont le métier est déjà très contraignant, alors que ce sont justement les médias qui portent au pinacle les meilleurs des autres secteurs. "Le journaliste est un faisant de roi qui est toujours nu", a-t-il déploré. (Source : fratmat.info)

Tchad – Baccalauréat 2024 - L’équipe d’enrôlement sur le terrain

Dans le but de faciliter ce processus et d'assurer un enrôlement efficace, deux sites ont été retenus pour la collecte des données biométriques des candidats. Il s'agit du Lycée Pascal Yoadoumnadji et du Lycée Bernard Dikoua Garandi. Il convient de noter que les candidats libres ainsi que les enseignants intervenant dans les classes de terminale seront enrôlés au Lycée Pascal Yoadoumnadji. Quant aux candidats officiels, ils devront se rendre au Lycée Bernard Dikoua Garandi. Cette décision a été prise dans le but d'optimiser l'enrôlement en séparant les différents groupes de candidats. (Source : Alwihda Info)

Nigeria : 10 milliards de dollars destinés à la diaspora - Abuja cherche un gestionnaire pour un fonds d’investissements

Le gouvernement nigérian a lancé, le vendredi 26 avril 2024, un appel d’offres portant sur le choix d’un gestionnaire de fonds pour la conception et la mise en place d’un fonds d’investissement destiné à capter une partie des transferts des migrants pour soutenir des projets dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les soins de santé et l'éducation. Ce fonds, dont la taille a été fixée à 10 milliards de dollars, aura une durée de vie de 10 ans, qui pourrait être prolongée de deux ans supplémentaires. Son lancement « se situe dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer les liens entre le Nigeria et sa diaspora, à promouvoir le développement national et à exploiter le potentiel de 20 millions de nigérians vivant à l'étranger en tant qu’agents de changement et de développement », a souligné le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement dans son avis d’appel d’offres. (Source : Agence Ecofin)