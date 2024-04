Afrique de l'Ouest: Finance Verte - La Brvm et Gggi unissent leur force

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Brvm) et le Global Green Growth Institute (Gggi) ont procédé, le jeudi 25 avril 2024, à la signature d’un protocole d’accord visant à accentuer la collaboration entre les deux institutions en vue du renforcement des capacités des acteurs du Marché Financier Régional de l’Uemoa et de facilitation de l’émission d’obligations vertes, sociales et durables (Esg) dans les pays de la sous-région. Rapporte une à la presse de la Brvm.

Ce partenariat bénéficiera aux huit pays de l’Uemoa : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Il permettra l’élaboration de programmes de sensibilisation et de formation sur mesure, sur les opportunités et les approches liées à l’émission d’obligations durables et vertes. Ces programmes de formation seront offerts aux parties prenantes, y compris les institutions financières, les investisseurs, les participants au marché et les émetteurs potentiels, afin d’intégrer les pratiques de financement durable dans leurs activités.« Face aux enjeux du développement durable, la Brvm a défini une stratégie visant à susciter, dans l’Uemoa, le recours aux instruments financiers adaptés. Sa mise en œuvre s’est déjà traduite par la signature d’un accord de coopération avec la Bourse de Luxembourg en 2022. Cette Bourse faisant partie des leaders mondiaux dans ce domaine. » a déclaré Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur général de la Brvm.

%

« Alors que nous avançons ensemble, réaffirmons notre engagement envers les principes de durabilité, d’innovation et de collaboration. En unissant nos forces, nous pouvons catalyser un changement positif et créer un avenir meilleur pour les générations à venir » a indiqué Dr Kyung Nam SHIN, Directeur général Adjoint du GGGI. Il a par ailleurs, adressé toute sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce protocole d’entente et s’est réjouis de la perspective d’un partenariat fructueux avec la Brvm. Appelant par la même occasion à « Lutter ensemble pour un avenir plus vert, plus résilient et plus prospère ».

Selon la source, la cérémonie s’est tenue sous la présidence du ministre ivoirien de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique, M. Jacques Konan ASSAHORE. Selon lui, cela démontre de manière éloquente que le travail accompli pour étendre et intensifier la croissance verte et catalyser des partenariats, porte ses fruits. Il a indiqué que ce protocole d’accord constitue le point de départ de la volonté affirmée des pays de l’Uemoa à travers les Contributions déterminées au niveau national de se tourner vers des sources de financement innovantes pour combler les besoins exprimés. L’enjeu est de taille pour la Côte d’Ivoire et les autres pays car si rien n’est fait, ils perdront des points de croissance à l’horizon 2030. Finançons massivement la transition écologique pour sauver notre planète.