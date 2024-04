Maroc: Le pays offre l'accès à un marché de près d'un milliard de consommateurs en Afrique (Mme Fettah)

Rabat — Le Maroc offre aux entreprises internationales l'accès à un marché immédiat de près d'un milliard de consommateurs sur le continent africain, a indiqué, vendredi à Rabat, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

"Jouissant d'une stabilité institutionnelle et macro-économique, le Maroc est aujourd'hui en position de permettre aux entreprises internationales de s'adresser à un marché immédiat de près de 450 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest et de près d'un milliard sur l'ensemble du continent", a dit Mme Fettah à l'ouverture de la Rencontre économique Maroc-France.

A partir du Maroc, il est possible non seulement de bénéficier d'un cadre légal et fiscal attractif, d'infrastructures aux standards internationaux, mais également de s'appuyer sur un écosystème financier et de services offrant un spectre complet aux opérateurs souhaitant se développer en Afrique, a-t-elle expliqué.

La ministre a relevé que cela demeure, toutefois, tributaire d'une étroite collaboration entre les acteurs du secteur privé qui ont des caractéristiques communes, voire une "culture" commune leur permettant d'envisager des partenariats très étroits pour se positionner sur des projets à forte valeur ajoutée.

Organisée conjointement par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) sous le thème "Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales", cette rencontre réunit plus de 500 leaders économiques marocains et français.

Cet événement est marqué par la participation du ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, Bruno Le Maire, du président de la CGEM, Chakib Alj, et du président du MEDEF, Patrick Martin.