Maroc: Agriculture durable - L'ADA et le PNUD s'allient pour renforcer l'entrepreneuriat des jeunes

Meknès — L'Agence pour le Développement Agricole (ADA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont signé, vendredi à Meknès, un mémorandum d'entente portant sur le renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole et le développement des initiatives pour accroître la résilience face au changement climatique.

Paraphé entre le directeur général de l'ADA, El Mahdi Arrifi, et la représentante résidente adjointe du PNUD, Noëlla Richard, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en marge du 16è Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), ce mémorandum d'entente s'inscrit en parfaite corrélation avec les objectifs ambitieux de la stratégie "Génération Green 2020 - 2030 " qui vise l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole et l'instauration d'une agriculture plus résiliente et éco-efficiente.

Il s'inscrit également dans les engagements du PNUD envers les Objectifs de Développement Durable (ODD) liés à la création d'emplois décents, la croissance économique et la lutte contre les changements climatiques.

S'exprimant à cette occasion, M. Arrifi a indiqué que ce partenariat vise à stimuler et soutenir l'entrepreneuriat en milieu rural, en particulier chez les jeunes et les femmes, dans le domaine de l'agriculture durable.

%

Il ouvrira également la voie aux porteurs de projets éligibles pour accéder aux programmes du PNUD dans ce secteur, ainsi qu'aux financements nécessaires à la réalisation de leurs ambitions, a-t-il poursuivi.

De son côté, Mme Richard s'est dite fière de s'associer à l'ADA en vue de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, innovant, durable, résilient et inclusif, dans le contexte des efforts déjà entrepris par le Royaume en faveur de sa transition verte et de sa transition vers un nouveaux modèle de développement, conformément à l'Accord de Paris et aux ODD.

Il est primordial pour le PNUD d'apporter son soutien à ce projet axé sur la croissance verte, visant à accélérer l'accès à l'innovation et à mobiliser les ressources des entreprises les plus innovantes du pays, à travers un partenariat avec le "Danish-Arab Partnership Program", soutenu par le Danemark, a-t-elle fait observer.

Et de soutenir que ce partenariat traduit une réelle volonté commune des deux parties à créer un écosystème propice à l'émergence des entreprises vertes et innovantes, à stimuler la dynamique entrepreneuriale et l'auto-emploi des jeunes dans le milieu rural, et à promouvoir un secteur agricole durable, inclusif et résilient face aux changements climatiques.

L'ADA et le PNUD envisagent une collaboration renforcée dans divers domaines, y compris le renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat des jeunes à travers la mise en oeuvre de plusieurs initiatives adaptées. Parmi celles-ci figurent le développement des entreprises agricoles innovantes, la mise en place de programmes d'incubation et d'accélération, ainsi que l'accès à des financements adaptés pour les jeunes porteurs de projets.

Par ailleurs, les deux entités prévoient de coordonner leurs efforts pour mettre en oeuvre des actions conjointes visant à renforcer la résilience de la petite agriculture face au changement climatique. Cela comprend le déploiement des pratiques agricoles durables et résilientes.

Ces initiatives seront élaborées de manière concertée afin d'assurer un impact positif sur la capacité des populations rurales cibles à prospérer dans un environnement inclusif et résilient.