Afrique: L'OMS et la France organisent une réunion de haut niveau pour vaincre la méningite

communiqué de presse

Les dirigeants mondiaux soulignent la nécessité de vaincre la méningite, l'une des principales causes de handicap, à l'occasion d'une réunion de haut niveau co-organisée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Gouvernement français, sous le haut patronage du Président de la République française, M. Emmanuel Macron. L'événement a lieu les 26 et 27 avril 2024 à l'Institut Pasteur et bénéficie du soutien d'athlètes de renom qui défendent la cause avant la tenue des Jeux paralympiques de Paris.

Faisant suite à l'annonce du déploiement réussi par le Nigéria d'un nouveau vaccin sûr et hautement efficace, qui cible cinq souches majeures à l'origine de la méningite bactérienne en Afrique, les dirigeants se sont engagés à mettre en oeuvre la feuille de route mondiale pour « vaincre la méningite d'ici 2030 », laquelle nécessite un investissement porteur afin de pouvoir mener une action. Ce plan novateur examine de manière globale la façon de détecter, de maîtriser et de vaincre la méningite dans toutes les régions du monde, et de veiller à ce que les personnes qui ont souffert de cette maladie mortelle bénéficient de services de réadaptation.

« La méningite bactérienne tue une personne sur six et entraîne des incapacités durables chez une personne sur cinq. Pourtant, bon nombre de ces décès et incapacités sont évitables grâce aux vaccins », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « S'engager à vaincre la méningite d'ici 2030 permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi de faire des économies correspondant à des milliards de dollars des États-Unis (USD) en coûts de santé et en perte de productivité. »

La méningite est une maladie mortelle et débilitante ; qui survient rapidement, qui a de graves conséquences sanitaires, économiques et sociales, et qui touche des personnes de tous âges dans tous les pays du monde. Les épidémies de méningite touchent de manière disproportionnée les personnes vivant dans une zone appelée « ceinture de la méningite », couvrant 26 pays en Afrique subsaharienne.

« La méningite est mortelle chez la moitié des cas non traités, toutefois les vaccins ont considérablement réduit les flambées telles que la méningite A en Afrique », a déclaré la Dre Sania Nishtar, Directrice exécutive de l'Alliance Gavi. « De nouveaux vaccins efficaces ciblant cinq souches principales, comme le vaccin Men5CV récemment déployé au Nigéria, atteignent des pays à haut risque. Le soutien continu de l'Alliance Gavi au programme pour le vaccin antiméningococcique conjugué multivalent, accompagné du financement nécessaire des donateurs pour les cinq prochaines années de travail, est crucial pour continuer à déployer le vaccin dans les pays à haut risque.

La feuille de route « vaincre la méningite d'ici 2030 » est une approche innovante qui permet à toutes les parties prenantes de collaborer afin de s'attaquer à tous les aspects de la maladie. Si le financement et l'exécution sont entièrement assurés, la feuille de route pourrait permettre de prévenir près de 3 millions de cas de méningite et au moins 900 000 décès d'ici 2030, et de faire des économies s'élevant à 4 à 10 milliards USD correspondant aux coûts médicaux ainsi que des milliards de dollars USD supplémentaires en coûts indirects au cours de la décennie.

La feuille de route, approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa toute première résolution sur la méningite en 2020, détaille étape par étape comment améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la méningite. Les objectifs seront atteints à travers cinq piliers : prévention et lutte contre les épidémies, diagnostic et traitement, surveillance de la maladie, soutien et soins, et sensibilisation et mobilisation. Cette approche porte non seulement sur la prévention et le traitement de la méningite, mais elle met également en évidence le soutien et les soins nécessaires pour les personnes vivant avec des affections invalidantes résultant de la maladie infectieuse.

Dans le contexte des Jeux paralympiques qui se dérouleront plus tard cette année, la France a saisi l'occasion d'exposer clairement l'impact de la méningite pour les personnes vivant avec des incapacités durables sur leur santé et leur bien-être, leur éducation, leur accès à l'emploi et leurs revenus ; tout en présentant une voie par laquelle elles peuvent profiter d'une meilleure qualité de vie.

« La France est honorée d'accueillir la première conférence de haut niveau consacrée à la feuille de route « vaincre la méningite d'ici 2030 ». Les objectifs fixés par la feuille de route sont ambitieux et novateurs, et je suis convaincu que les engagements pris aujourd'hui par l'ensemble des parties prenantes ici présentes permettront de les atteindre », a déclaré M. Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. « C'est grâce à la coopération entre les États Membres, les experts techniques et les dirigeants de la société civile, du milieu universitaire et du secteur privé que nous serons en mesure de relever collectivement ce défi. Notre objectif est clair : lutter efficacement contre cette maladie mortelle et construire un monde plus juste et plus résilient. »

Cette réunion est la première en son genre sur la méningite et elle est coparrainée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance Gavi, l'Institut Pasteur et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). La feuille de route ne concerne pas uniquement les investissements dans la lutte contre la méningite ; en effet, elle peut également avoir de profondes répercussions sur les soins de santé primaires. Son succès peut contribuer à accélérer les progrès dans la réduction du nombre d'affections telles que le sepsis et la pneumonie, qui sont causées par les mêmes bactéries responsables de la méningite, et à limiter la résistance aux antimicrobiens.

Des progrès significatifs ont été accomplis depuis que tous les États Membres ont approuvé la feuille de route. L'OMS vise désormais à accélérer les activités de recherche prioritaires, à poursuivre la mise à jour et l'élaboration de stratégies et de politiques clés, et à fournir davantage de soutien aux pays des six Régions de l'OMS dans le cadre de l'élaboration de leurs plans nationaux de lutte contre la méningite. D'autres engagements au cours des prochains mois favoriseront la mise en oeuvre intégrale des initiatives prévues dans la feuille de route.

Citations des partenaires

« Un tiers des jalons prévus de la feuille de route concernent la recherche, qui est essentielle à l'amélioration continue des vaccins, des outils de diagnostic et des traitements, ainsi qu'à leur impact ultérieur », a déclaré la Professeure Yasmine Belkaid, Directrice générale de l'Institut Pasteur. « L'Institut Pasteur est fier d'avoir coparrainé cette rencontre d'aujourd'hui et se réjouit d'oeuvrer en étroite collaboration avec ses partenaires pour rendre accessibles les bénéfices de ces travaux de recherche là où les besoins sont les plus importants. »

« Le pense que l'élément le plus extraordinaire dans la feuille de route et le fait qu'elle met fortement l'accent sur le soutien et les soins aux personnes vivant avec des séquelles et des handicaps », a déclaré M. Davide Morana, athlète paralympique et membre du groupe de soutien pour la stratégie de la feuille de route, qui a contracté une méningite à l'âge de 24 ans. « En tant que personne vivant avec un handicap grave, il est extrêmement encourageant de constater que des travaux novateurs sont réalisés non seulement pour prévenir la méningite, mais aussi pour aider ceux qui continuent de vivre avec les conséquences de la maladie. »

« Les enfants et les adolescents sont les plus exposés à la méningite dans le monde. Elle peut survenir rapidement et entraîner des séquelles neurologiques, une perte auditive, des retards de développement et même la mort », a déclaré M. Ephrem Lemango, Directeur associé pour la santé et Chef mondial de la vaccination à l'UNICEF. « En collaboration avec nos partenaires, nous sommes déterminés à renforcer la vaccination systématique des enfants et à garantir un approvisionnement suffisant en vue de répondre à la demande en cas de flambées et pour les activités de prévention, afin qu'aucun enfant n'ait de nouveau à souffrir de cette maladie. »

« La Fondation Bill et Melinda Gates soutient depuis longtemps le développement de vaccins abordables contre la méningite et les efforts visant à garantir que les enfants du monde entier puissent y avoir accès », a déclaré M. Keith Klugman, Directeur chargé de la pneumonie et de la préparation aux pandémies à la Fondation Bill et Melinda Gates. « Guidé par la feuille de route de l'OMS et avec le soutien de Gavi et de l'UNICEF en matière de distribution de vaccins, cet effort uni et impliquant différentes parties prenantes met les partenaires sur une trajectoire claire pour éliminer la méningite, et nous sommes fiers d'avoir participé à l'événement d'aujourd'hui. »

Note aux rédactions

Pour en savoir plus sur la feuille de route « vaincre la méningite d'ici 2030 », cliquez ici.

Plus d'informations sur la réunion de haut niveau pour vaincre la méningite et retransmission de l'événement en direct ici (en anglais).