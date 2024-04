Madagascar: Progrès technique - Deuxième phase renforcée pour l'Atelier Luban de l'ESPA

Outre la construction automobile, l'Atelier Luban de l'ESPA se penche également sur l'informatique, la télécommunication et l'électricité industrielle. Grâce à cette infrastructure, Madagascar peut désormais se préparer aux concours internationaux.

L'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) a marqué un moment historique, hier, alors qu'elle célébrait la cérémonie de remise officielle des équipements pédagogiques de la deuxième phase de l'Atelier Luban. Situé au campus universitaire de Vontovorona, cet événement représente un partenariat fructueux entre le Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, le Tianjin Machinery and Electric Industry School, l'ESPA et l'Université d'Antananarivo, avec le soutien des gouvernements chinois et malgache.

L'Atelier Luban de l'ESPA, désormais reconnu comme le plus grand de toute l'Afrique, incarne un engagement sans précédent envers l'excellence pédagogique et l'innovation technique à Madagascar. La première phase, inaugurée en février 2022, a déjà introduit avec succès deux spécialités, notamment l'électricité industrielle et la maintenance automobile, équipées de technologies de pointe.

Dans le cadre de la deuxième phase du projet, l'Atelier Luban de l'ESPA a acquis des équipements de pointe pour lancer la formation en ingénierie mécanique, ainsi qu'une nouvelle spécialité, la technologie de l'information. Cette expansion stratégique souligne l'engagement continu envers le développement des compétences techniques de classe mondiale, essentiel pour soutenir la croissance industrielle et technologique à Madagascar.

Extension

La présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim et du conseiller de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar, ainsi que des dignitaires académiques, souligne l'importance de cette collaboration dans le développement durable de l'éducation et de l'industrie à Madagascar. La disponibilité de ces équipements est cruciale car elle permet aux apprenants de réaliser des travaux pratiques, les rendant opérationnels dès la fin de leur formation, selon les responsables de l'Atelier Luban de l'ESPA.

Cette étape est également cruciale pour le développement de Madagascar, qui collabore étroitement avec la Chine et d'autres partenaires pour améliorer son capital humain et favoriser son industrialisation. Selon le président de l'Université d'Antananarivo, Pr Mamy Ravelomanana, la première phase de l'Atelier Luban était axée sur la construction automobile, tandis que la deuxième phase s'étend aux domaines de la télécommunication, de l'informatique, de l'électricité industrielle, de la domotique et de la robotique.

Cette signature vise à former des techniciens pour répondre aux besoins des entreprises malgaches et chinoises, ouvrant ainsi la voie à la compétition internationale. Bref, la cérémonie de remise officielle des équipements pédagogiques de la deuxième phase de l'Atelier Luban marque un jalon majeur dans le paysage éducatif malgache. En alliant expertise, collaboration internationale et passion pour l'innovation, l'Atelier Luban à l'ESPA forme les techniciens et ingénieurs de demain, ouvrant de nouvelles perspectives pour Madagascar.