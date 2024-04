Madagascar: Mahenika Andriampeno, une pépite à suivre de près !

La jeune génération monte en puissance, et on peut effectivement compter sur elle pour l'avenir du football malgache. D'ici quelques années, on verra des joueurs en pleine forme. L'un d'entre eux est Mahenika Andriampeno, qui évolue actuellement au Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM), un club de football français fondé en 1928. Mahenika Andriampeno, né à Madagascar en 2010, est le fils de Donald Andriampeno, un ancien joueur membre de l'équipe nationale de Madagascar des moins de 19 ans pendant l'ère de l'entraîneur Peter Schnittger.

Actuellement, Mahenika occupe le poste de milieu de terrain au sein du FCSM et est considéré comme l'un des joueurs réguliers et indiscutables de l'équipe. Il suit les traces de joueurs tels que Marco Ilaimaharitra, Faneva Andriatsima et Thomas Fontaine, qui ont laissé leur empreinte indélébile chez les Sochaliens. Avec sa formation dans les sélections U des Barea, Mahenika pourrait devenir l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale des Barea à l'avenir. Espérons qu'il acceptera de porter fièrement les couleurs de son pays natal.