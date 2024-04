Madagascar: Ambassade des Etats-Unis - Réouverture de l'American Center rénové

L'American Center Antananarivo fait partie d'un réseau de plus de 700 espaces similaires dans le monde, gérés par le gouvernement américain pour fournir un accès à des informations fiables sur les États-Unis, principalement, mais également sur le monde.

Réouverture officielle, hier, de l'American Center Antananarivo. Ce centre, sis à l'ambassade des Etats-Unis et nouvellement rénové, est dorénavant accessible aux visiteurs. « L'American Center est un espace public qui permet aux visiteurs d'explorer leurs propres liens personnels et virtuels avec les États-Unis en accédant à des informations américaines, à l'apprentissage de l'anglais, à des conseils sur l'éducation américaine, à des technologies de pointe, à des possibilités d'échange et à une programmation dynamique dans un environnement sûr et accueillant », indique l'ambassade des États-Unis. Ainsi, l'American Center Antananarivo est accessible le mardi matin de 8h à 12h, le mercredi après-midi de 14h à 17H et le vendredi matin de 8 à 12h, et ce, gratuitement.

« La réouverture de l'American Center marque une étape importante dans nos efforts pour favoriser la compréhension, la coopération et le progrès à Madagascar et au-delà. Ensemble, embarquons pour un voyage de découverte et de collaboration alors que nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour tous », a noté, hier, l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar, Claire Pierangelo lors de l'inauguration de ce centre américain rénové. Ce nouvel espace dispose d'équipements usant des technologies de pointe. En fait partie, une imprimante 3D, fort utile pour les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques car leur permettant de développer leurs compétences techniques.

Ce lieu est parfaitement indiqué pour les programmes présentiels et virtuels, notamment les vidéoconférences, l'apprentissage assisté de l'anglais en ligne. Dix ordinateurs connectés à l'internet à haut débit sont disponibles à des fins de recherche et de formation. Les enseignants, les étudiants et les autres personnes désireuses de devenir les premiers visiteurs peuvent s'inscrire selon le principe du premier arrivé, premier servi, en s'inscrivant à l'adresse AmericanCenter.Tana@gmail.com