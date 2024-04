Madagascar: Andry Rajoelina dans le Sud - 400 millions de dollars pour la réhabilitation de la RN10

Après Fort Dauphin, le chef de l'Etat s'est rendu à Amboasary Sud, puis à Behara.

Pas de répit pour le président Andry Rajoelina. De Tana à Amboasary Sud, en passant par Fort Dauphin, le chef de l'Etat multiplie les inaugurations de « zavabita ». Jeudi, il a inauguré le dépôt national de vaccins à Ivato, puis l'espace vert de Libanona, dans la capitale de la région Anosy. Hier, il était à Fort Dauphin, Amboasary Sud, puis Behara pour inaugurer des infrastructures primordiales pour le développement du Sud. A chaque étape de sa visite, le président Andry Rajoelina a martelé que la RN13 serait terminée entièrement, conformément à ses promesses de campagne.

Actuellement, l'entreprise Colas, en charge du projet, entame la phase de bitumage de la portion Fort Dauphin - Amboasary Atsimo. Cette portion se fait actuellement en 1h30. Le chef de l'Etat a annoncé que la deuxième phase reliant Ihosy - Betroka débutera d'ici quelques semaines. Pour ce qui est de la RN10 reliant Ambovombe - Andranovory, les travaux débuteront dans le courant de cette année, a fait savoir le président Andry Rajoelina. Selon ses dires, la Banque mondiale va financer la réhabilitation de cette route pour un financement total de 400 millions de dollars.

Vitesse supérieure

Pour ce second mandat, Andry Rajoelina entend enclencher la vitesse supérieure. « Si lors des 5 premières années, on a avancé avec une vitesse de 60km/h, cette fois-ci on sera à 100 voire 120km/h », a-t-il déclaré. Il entend faire de Fort Dauphin le carrefour du développement du Sud. Hier, il a commencé la journée par l'inauguration de l'Hôtel des Finances de Taolagnaro. Il s'agit de la 5ème infrastructure de ce genre installée à travers le pays après Sambava, Mahajanga, Antsiranana et Toliara.

%

Ce bâtiment, aux normes, est construit sur un terrain d'une superficie totale de 985m2 dans le quartier d'Ilafintsinanana. Pouvant accueillir 426 personnes, le bâtiment est doté d'un auditorium pouvant accueillir jusqu'à 120 spectateurs. Selon la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ce projet répond au pilier numéro 3 du président relatif à la bonne gouvernance et la mise en place d'une Administration proche des contribuables. Toutes les directions et services offerts par le Ministère de l'Economie et des Finances se trouvent dans cet Hôtel des Finances de Fort Dauphin.

Malnutrition

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à Amboasary Sud pour inaugurer le nouveau Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale (CRNM) qui aidera la population locale à lutter contre la malnutrition. Face au kere, le Sud dispose désormais de 5 CRNM à Amboasary, Ampanihy, Beloha, Ambovombe, Tsihombe. Ce centre offrira aussi une distribution de repas chauds et dispensera des soins gratuits aux nécessiteux pendant toute l'année.

Erigé sur un terrain de 15 000 m2, le CRNM d'Amboasary est doté d'une pharmacie et d'un dépôt de médicaments, d'une salle de soins d'urgence, de 8 salles de prise en charge, d'un réfectoire pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes et d'une banque alimentaire. Le chef de l'Etat a aussi lancé la distribution de plaques solaires pour les 69 communes de la région Anosy. Il a inauguré ensuite l'EPP "manarapenitra" locale composée de 12 salles de classes avec une capacité d'accueil de 600 élèves.

Eradiquer les dahalo

Tel est l'objectif des actuels chefs militaires. Outre le Premier ministre Christian Ntsay, le ministre des Forces Armées et le ministre délégué en charge de la Gendarmerie nationale étaient aux côtés du président Andry Rajoelina lors de l'inauguration du Détachement Spécial de Sécurité (DSS) de Behara. Cette équipe, formée par 25 militaires, assurera la mission de sécurisation et de maintien de l'ordre au niveau des 41 fokontany à Behara. Dotée de médecins et d'agents de santé, elle pourra fournir des soins médicaux à la population locale.

Le chef de l'Etat a aussi inauguré le nouveau barrage et périmètres irrigués de Behara qui serviront à irriguer 950ha de terrains agricoles. Initié dans le cadre du programme DEFIS, ce projet a été réalisé en collaboration avec la FIDA et l'OFID. En début de soirée, Andry Rajoelina a distribué des lampes solaires « Hazavana ho anao » à Taolagnaro ville.