Madagascar: Mialy Rajoelina - Appel aux parents pour la vaccination des enfants

En tant que marraine de la vaccination, la Première Dame Mialy Rajoelina a relancé une sensibilisation à la vaccination des enfants pour lutter contre les maladies infantiles lors du lancement du Grand Rattrapage des zéro doses et des enfants sous-vaccinés.

Plus d'un million d'enfants « zéro dose » à vacciner. Tel est l'objectif fixé par Madagascar avant la fin de l'année. En tant que marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants lors du lancement du Grand Rattrapage des zéro doses et des enfants sous-vaccinés à Antanimenabe Ankorondrano, hier. Fidèle à son engagement personnel en faveur de ce programme important en santé publique, elle a rappelé l'importance des vaccins pour la santé des enfants et la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

«J'exhorte les parents à amener leurs enfants auprès des centres de santé afin de bénéficier des vaccins auxquels ils ont droit pour le renforcement de leur immunité mais aussi la protection collective contre les maladies évitables par la vaccination », a-t-elle déclaré. En tant que mère, elle a également témoigné à l'occasion que ses trois enfants ont déjà reçu toutes les doses de vaccin. A noter que ce lancement du grand rattrapage coïncide avec la célébration de la Semaine Africaine de la vaccination, d'une part et le premier tour d'activité de vaccination intensive intégrée (AVII) de cette année, d'autre part.

Bilan positif

42 des 47 pays de la Région africaine, dont Madagascar en 2014, ont éliminé le tétanos maternel et néonatal comme problème de santé publique, grâce à la vaccination, combinée à des pratiques d'accouchement propre, entre 2000 et 2023. Cet effort a permis la certification de Madagascar comme pays libre de la poliomyélite en 2018. Par ailleurs, le pays a répondu de manière efficace à la résurgence des cas de poliomyélite depuis 2020. Au nom de la délégation de l'Initiative mondiale pour l'élimination de la poliomyélite (IMEP) et de l'Alliance GAVI en mission dans la Grande île, la Dre Matshidiso Moeti, Directrice Régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique a adressé ses vives félicitations à Madagascar pour ses excellents résultats qui participent à l'effort mondial vers l'éradication de cette maladie.

Dans son discours, elle a également souligné la contribution de la Première Dame Mialy Rajoelina dans la réalisation de ses objectifs avec des résultats palpables. « Votre engagement personnel en tant que marraine de la vaccination a ouvert la voie pour atteindre chaque enfant, et il est impératif que nous continuions à soutenir et à encourager Madagascar dans ses efforts pour améliorer encore la découverte vaccinale et stopper la transmission de la polio », a-t-elle déclaré.