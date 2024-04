Madagascar: Grand Salon Economique du pays - Toamasina fin prête pour la première édition

Le grand événement économique de ce début mai sera à coup sûr la première édition du Grand Salon Economique de Madagascar qui débute mercredi prochain dans le Grand Port.

L'événement qui aura lieu du 2 au 4 mai sur l'avenue de l'Indépendance de Toamasina promet en tout cas d'être un succès puisque Trait d'Union, l'organisateur a mis le paquet pour une organisation sans faille.

30 000 visiteurs

« Il ne reste plus qu'à boucler l'installation des stands et tout sera fin prêt », annonce Andriamamonjy Tsinjo Stella, responsable projet de l'agence Trait d'Union. Une soixantaine de participants sont attendus pour ce Grand Salon Economique de Madagascar dont l'objectif principal est de rassembler sur un même lieu, opérateurs économiques, partenaires et potentiels clients. « L'événement permettra aux acteurs économiques du secteur privé d'échanger entre eux et de nouer des partenariats, mais ce sera aussi l'occasion pour les entreprises de proposer et de vendre leurs produits et services ».

Pour cette première édition, Trait d'Union mise sur 30 000 visiteurs durant les trois jours de manifestation. « Nous sommes sûrs d'atteindre cet objectif puisqu'il s'agit d'un événement en plein air et avec accès gratuit ». Un public qui aura par ailleurs l'opportunité de découvrir des produits et des services de tout secteur confondu. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir les richesses de l'artisanat malgache avec le pavillon spécial artisanat.

%

Les secteurs clés comme les travaux publics, l'immobilier ; les banques, les assurances, seront également présents. Tout comme les secteurs de l'automobile, des motos, en particulier les tuc-tuc... En somme, les participants et les exposants sont issus de nombreux secteurs d'activité et de différentes tailles. À commencer par les petites unités artisanales ; en passant par les petites et moyennes entreprises jusqu'aux grandes sociétés industrielles et de service.

Ventes promotionnelles

Comme tout événement économique grand public qui se respecte, le Grand Salon Economique prévoit également des ventes promotionnelles. Une aubaine pour les visiteurs qui auront ainsi l'occasion de se procurer différents produits à des prix promotionnels. Les jeunes chercheurs d'emploi ne seront pas en reste puisque l'agence Trait d'Union a mis en place un système de collecte de CV qui seront proposés aux entreprises participantes. Des conférences thématiques sont également prévues pour faire connaître au public les potentiels économiques de la région Atsinanana en particulier. Des animations artistiques sont également au programme de cette première édition de la première édition du Grand Salon Economique qui promet d'être un succès sur toute la ligne.