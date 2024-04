Madagascar: Jirama - Retour en force des coupures d'électricité

La « Jirama Manarina..... sady Mamotika ». Textuellement, la JIRAMA a mis un slogan qui dit qu'elle ne cesse de réparer les dégâts suite à la vétusté de ses infrastructures de distribution d'eau et d'électricité. Cependant, du côté des abonnés, elle ne fait que détruire leurs activités tout en gâchant leur vie, et ce, presque au quotidien, selon les témoignages de nombreux abonnés. En effet, l'on constate un retour en force des coupures d'électricité qui se produisent dans plusieurs quartiers de la capitale ces derniers jours.

A titre d'illustration, des abonnés de la Jirama se trouvant dans la partie d'Ankazomanga jusqu'à Ambohimanarina ont subi avant-hier un délestage de 17 h à 1 h du matin. Hier matin, ils se plaignent encore des coupures de courant pendant plusieurs heures. « On n'est même pas arrivé à charger notre téléphone portable », a fait savoir un chef de famille.

D'autres coupures prévues

Dans d'autres quartiers comme Tsiazotafo, Faravohitra, Androndra, Andoharanofotsy et Iavoloha, la population locale vit dans le noir depuis avant-hier et jusqu'à l'heure où nous écrivons. Cependant, la JIRAMA annonce déjà sur sa page Facebook officielle que d'autres coupures de courant sont prévues du vendredi au mardi 30 avril 2024, et ce, pour un délai moyen de 9 heures et 16 heures.

Les quartiers concernés sont notamment Anosizato, Ankadifotsy, Amboanjobe, Ivato et ses environs, Ambohidratrimo, Ambodivona, Andraharo, Ambohimanarina, Talatamaty Androhibe, Ivandry et Isotry. L'entretien des infrastructures, le remplacement des isolateurs et l'élagage des arbres sont les raisons évoquées. Ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. « Le délestage persiste encore chez nous à Talatamaty alors que vous annoncez déjà que d'autres coupures de courant vont survenir ce week-end. Pourquoi ne pas enlever tout de suite le compteur ? », s'écrie un habitant de ce quartier.

Irresponsables et menteurs

Un autre abonné qui s'est également exprimé sur la page officielle de la JIRAMA a dénoncé des coupures d'eau et d'électricité 24 heures/24 heures. « Nous avons besoin des explications de la part des responsables de cette société d'Etat mais la ligne servant à recueillir les réclamations des clients reste occupée en permanence. On se demande pourquoi leurs conversations sont interminables », grogne-t-il.

Pis encore, de nombreux abonnés commentant sur les réseaux sociaux traitent les dirigeants de la JIRAMA d'irresponsables et de menteurs. « Ils ne respectent même pas les horaires du délestage qu'ils ont planifiées. Et cela affecte d'autres quartiers qui ne sont pas indiqués dans leur programmation pour les trois jours à venir », révèlent-ils. La JIRAMA, pour sa part, évoque souvent qu'il s'agit de simples coupures de courant et non pas de délestage mais le résultat reste le même au niveau des abonnés.

Cependant, en cas de retard de paiement d'une seule facture, les agents de cette entreprise sont très rapides pour venir couper l'électricité des abonnés. Et dans le cas d'une nécessité d'interventions en urgence, les employés de la société d'État ne seront pas disponibles.