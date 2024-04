Afrique de l'Est: Tennis de table - Hanitra et Fabio sacrés champions d'Afrique de l'Est

À Kampala, en Ouganda, la scène a été dominée par les pongistes malgaches lors de la finale du Championnat d'Afrique de l'Est en simple, jeudi dernier. Hanitra Karen Raharimanana et Fabio Rakotoarimanana ont brillamment remporté le titres champions d'Afrique de l'Est, tant chez les hommes que chez les dames. Dans une finale 100% malgache chez les hommes, Fabio Rakotoarimanana a affronté son compatriote Antoine Razafinarivo dans un duel palpitant. Après une bataille intense, Fabio a finalement remporté la victoire en quatre sets à un (12/14, 11/5, 2/11, 10/12, 12/14), s'assurant ainsi la médaille d'or.

Malgré sa défaite, Antoine a décroché la médaille d'argent, tandis que la troisième place est revenue à l'Ougandais Samuel Ankunda. Du côté des dames, Hanitra Karen Raharimanana a également dominé la compétition. Dans une finale sans difficulté, elle bat l'Ougandaise Judith Nangonzi en quatre sets à un (9/11, 11/7, 11/6, 11/5, 12/10), remportant ainsi la médaille d'or. Malgré un premier set perdu, Hanitra a su renverser la tendance et s'est imposée de manière convaincante dans les quatre sets suivants. Ces victoires confirment la domination des pongistes malgaches dans la région de l'Afrique de l'Est et témoignent de leur talent exceptionnel sur la scène internationale.