Madagascar: Inter-Lycées - Les garçons du lycée d'Ampefiloha sous pression

Le lycée privé Sainte Famille Mahamasina accueille ce jour le match retour contre le lycée moderne Ampefiloha, filles et garçons.

Les basketteurs du Lycée moderne Ampefiloha (LMA), qui ont disputé cinq matchs avec deux victoires et trois défaites à leur actif, sont sous pression ce jour. Ils affrontent à partir de 8 heures 30 les garçons du lycée privé Sainte Famille. C'est un match comptant pour la huitième journée du tournoi de basketball inter-lycées, également appelé « All Step », que la Ligue Analamanga de basketball organise depuis plus de quatre semaines à Antananarivo.

Depuis le début du tournoi le 3 avril dernier, des matchs se sont enchaînés tous les mercredis et samedis. Les amateurs de la balle orange sont venus en grand nombre, des lycéens et lycéennes de chaque club participant, pour soutenir les leurs.

Les basketteurs de Sainte Famille Mahamasina, qui évoluent sur leur sol, partent largement favoris. Ayant disputé cinq matchs avec 3 victoires et 2 défaites, ils possèdent 8 points et se classent deuxièmes derrière le lycée Sainte Chantal qui reste invaincu en quatre matchs. S'ils reproduisent leur dernière prestation du samedi 20 avril dernier contre les lycéens de Sainte Chantal Soanierana, venir à bout des protégés d'Aimé Randria ou de l'entraîneur de LMA, coach Mémé, n'est qu'une simple formalité. Mais ce n'est que sur le papier.

Dans la pratique du sport, tout peut arriver et rien n'est gagné d'avance. Les basketteurs du LMA ont joué cinq matchs, enregistrant 2 victoires et subissant trois défaites. Ils sont sous pression ce jour car en cas de défaite, ils occupent la quatrième place de la poule A derrière Sainte Chantal, Sainte Famille et le lycée d'Andohalo.

Surveillé et cadenassé

Depuis le début du tournoi jusqu'à présent, les joueurs d'Ampefiloha ont montré des résultats en dents de scie. La présence de Rino Randimbiarivelo, membre de l'équipe nationale U18 de l'Afrobasket 2021 à Madagascar, ne pèse pas lourd sur tous les matchs. Sa présence sur le terrain est essentielle pour son équipe, mais il ne peut pas changer le cours du match à lui tout seul.

Surveillé et cadenassé par l'équipe adverse, sa marge de manœuvre est très limitée malgré quelques prouesses techniques et son adresse au lancer franc. Ses coéquipiers sont limités techniquement et le point faible de son équipe est l'absence de trois ou quatre joueurs de grande taille pour assurer le rebond, que ce soit en défensif ou offensif.

« Nous sommes obligés de réaliser un bon résultat ce jour. Notre faille réside dans la taille de la majorité de mes joueurs. Pour le match, il faut de la patience en faisant circuler la balle. Nous essaierons de bien mener l'attaque en gérant le temps de possession de 24 secondes et tenterons de marquer. Ce match revêt une importance capitale car affronter les joueurs de Sainte Chantal pour clore les phases de poule sera une autre paire de manches qu'il faudra gérer avec prudence », confie coach Mémé.