Madagascar: Chantiers routiers - La 2e phase de la RN13 et la RN10 pour cette année

Coup d'envoi dans quelques semaines. Telle est l'indication donnée par Andry Rajoelina, président de la République, en annonçant le lancement de deux grands chantiers routiers pour cette année.

La première échéance, selon le chef de l'État, sera le début des travaux de réhabilitation d'un second tronçon de la Route Nationale numéro 13 (RN13). Après la partie entre Ambovombe et Tolagnaro déjà en chantier, « les travaux sur le tronçon entre Ihosy et Betroka débuteront également dans quelques semaines. L'appel d'offres est déjà clos », affirme Andry Rajoelina.

Une partie de la RN13 entre Tolagnaro et Ambovombe est déjà bitumée, tandis que d'autres sections sont encore en chantier. Néanmoins, la durée du trajet est déjà sensiblement réduite. Il ne faut plus que 1 heure 30 minutes pour parcourir la route entre Tolagnaro et Amboasary Atsimo. Auparavant, il fallait entre 3 et 4 heures sur des routes non aménagées. La réhabilitation de la portion entre Ihosy et Betroka facilitera encore plus les déplacements sur la RN13.

Carrefour du développement

Lors de sa visite sur le terrain à Tolagnaro et Amboasary Atsimo, le Président a également fait une autre annonce importante concernant la RN10. Il a affirmé que les travaux sur cette route reliant Ambovombe à Andranovory, sur la RN7 menant à Toliara, « démarreraient cette année ». Le financement de ces travaux, d'un montant de 400 millions de dollars, sera assuré par la Banque mondiale. Le chef de l'État a souligné que cette route n'avait jamais été réhabilitée auparavant.

Dans ses arguments pour souligner l'importance des travaux de réhabilitation des routes, Andry Rajoelina met l'accent sur leur impact sur le coût de la vie. « Le mauvais état des routes rend difficile l'acheminement des produits, ce qui a un impact sur les prix. La réhabilitation des routes réduira ainsi le coût de la vie », soutient-il. Elle contribuera également au désenclavement et facilitera l'accès au marché national des produits des localités bordant ces routes.

Par ailleurs, le président de la République fait de Tolagnaro un carrefour du développement du Grand Sud. La ville bénéficie en effet du port d'Ehoala, ce qui justifie, selon le chef de l'État, les grands chantiers routiers pour la relier à d'autres régions. Le Président souligne ainsi le rythme soutenu de la réhabilitation de la RNT12A, qui va de Tolagnaro jusqu'à Vangaindrano.