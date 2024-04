Afrique: Coupe de Madagascar - Treize clubs de la Pro League en huitièmes

Les équipes de la Pro League ont presque toutes validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar. Treize rencontres ont eu lieu le 21 avril. L'un des matchs reportés entre l'AS Fanalamanga et Kakambary Analanjirofo s'est tenu mercredi à Ambatondrazaka. La victoire est revenue au club de la Pro League, sur un score fleuve de 11 à 1. Le dernier match reporté entre Asa Diana et FC Landrique du Sava se jouera ultérieurement à Ambanja. La date reste encore à fixer.

Neuf des clubs du championnat élite ont arraché leur victoire sans trop forcer. Uscafoot a notamment défait de manière écrasante le FC Viva Analamanga par 9 à 1. Cosfa a battu sèchement Fosa Académie Boeny par 5 à 0 à Mahajanga. Et Zanakala FC a nettement disposé de l'AS 3A Amoron'Imania par 5 à 1 à Fianarantsoa. Certains ont eu du mal à arracher la victoire. Ajesaia a remporté de justesse après une séance de tirs au but contre Fanahisoa Atsinanana à Toamasina (2-2 tab 3-1). Inate FC Rouge a également remporté de justesse après une séance de tirs au but contre le Requin Bleu Analamanga (0-0 tab 4-2).

Les grands clubs habitués au titre comme Fosa Juniors FC ont écarté Zoya FC Boeny au bout du suspense sur un score serré de 3 à 2. Et le tenant du titre, Elgeco Plus, n'a pu renverser Toulon AC Analamanga que dans le temps additionnel (1-0). KFCA Ambanja a été le seul club de la Pro League éliminé dès le premier tour, battu 0 à 1 par Ased Diana. Et une autre équipe de D1 d'Ihorombe, FC Ilakaka, s'est qualifiée pour la prochaine étape après avoir éliminé l'AS Comato Atsimo-Andrefana (2-1).

« Les huitièmes sont prévus le 5 mai. Le calendrier des matchs sera établi selon la proximité géographique, comme lors des seizièmes. Ce sera à partir des quarts de finale qu'il y aura un tirage au sort », confie Helly Zafinimanga, chef du département des compétitions au sein de la fédération. La coupe devrait être bouclée avant le 30 juin, date limite d'engagement de l'équipe représentante du pays à la Coupe de la Caf.