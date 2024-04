Madagascar: Campagne de vaccination - Vibrant appel de Mialy Rajoelina aux parents

À l'occasion du programme de grand rattrapage vaccinal, lancé hier à Antanimenabe Ankorondrano, la marraine de la vaccination a mis l'accent sur l'importance de la vaccination des enfants.

Sensibilisation et encouragement. La Première dame et marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina, a souligné l'importance des vaccins pour la santé des enfants pendant la cérémonie de lancement du rattrapage des zéro dose et des enfants sous-vaccinés.

Hier, à Antanimenabe Ankorondrano, le programme de rattrapage vaccinal a été lancé. Le but de l'organisation est de donner des vaccins aux enfants n'ayant pas reçu ou complété les doses qu'ils auraient dû recevoir depuis leur naissance. Il est impératif de vacciner les enfants au moment propice, comme le témoigne Mialy Rajoelina, marraine de la vaccination : « J'incite les parents à vacciner leurs enfants avant leur première année.

Je souhaite que tous les enfants soient en bonne santé pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études et profiter pleinement de leur enfance. À l'occasion de la semaine africaine de la vaccination et du lancement du grand rattrapage vaccinal, je fais appel aux responsables religieux, aux écoles, aux agents de santé, aux organisations privées ou publiques. Ensemble, sensibilisons les parents à faire vacciner leurs enfants », note la marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina.

Appel

« Populations vaccinées, populations saines », tel est le slogan choisi par le ministère de la Santé publique à l'occasion de ce programme de rattrapage vaccinal. Nombreux sont les parents, surtout les mères, qui ont emmené leurs enfants hier pour recevoir des doses de vaccins. « Depuis que j'ai vacciné mon enfant, il est en bonne santé. D'autant plus que le vaccin lutte contre de nombreuses maladies évitables. Mon enfant a actuellement trois mois et demi, je n'ai jamais manqué les rendez-vous chez le médecin pour sa vaccination. Notre prochain rendez-vous est prévu pour le mois de septembre », témoigne Sylvaine Raharizanaka, une mère de famille.

Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, déclare ainsi : « Nous unissons nos efforts avec les responsables de l'État malgache ainsi que les partenaires techniques et financiers pour éradiquer les maladies grâce aux campagnes de vaccination. Je voudrais également souligner la contribution de la Première dame et son engagement personnel en tant que marraine de la vaccination, qui a ouvert la voie pour atteindre chaque enfant. Il est impératif que nous continuions à soutenir et à encourager Madagascar dans ses efforts pour améliorer encore la couverture vaccinale et stopper la transmission de la polio. »

Le grand rattrapage vaccinal est en parallèle avec la célébration de la Semaine Africaine de la Vaccination. Les agents de santé et les agents communautaires se rendront dans les zones éloignées des centres de santé afin d'identifier et de vacciner les enfants à zéro dose ou sous-vaccinés pendant cinq jours. La prise en charge et la vaccination des enfants sont totalement gratuites, assurées par du personnel de santé qualifié.