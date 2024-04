Madagascar: Urban vibes au palais - Là où la musique urbaine est jouée en acoustique

L'événement «Urban Vibes» réunira neuf artistes de la musique urbaine au Palais des Sports Mahamasina. Des musiques urbaines seront interprétées à travers des instruments sur scène.

Une expérience hors du commun. La deuxième édition d'Urban Vibes aura lieu au Palais des Sports Mahamasina le 5 mai. Cet événement réunira neuf artistes célèbres de la musique urbaine pour un spectacle inoubliable. Un événement qui promet d'être sensationnel.

Cette deuxième édition se démarque par son concept novateur qui est une première partie acoustique suivie d'une deuxième partie explosive avec un DJ et des danseurs. « Cet événement est différent de tout ce que nous avons fait auparavant dans la musique urbaine. Nos premières parties seront jouées en acoustique avec des musiciens sur scène. Ensuite, la deuxième partie sera assurée par un DJ, offrant un spectacle chorégraphique avec des danseurs. Environ trois titres seront joués en acoustique et quatre avec le DJ, le tout durant 45 minutes», explique Agrad, l'un des artistes en tête d'affiche.

Outre Agrad, huit autres artistes très connus se produiront sur scène, notamment Gaei, Ceasar, Rim Ka, Lion Hill, Mad Max, Basta Lion, Misie Sayda et Skaiz. Des duos entre les artistes sont également prévus, comme Agrad et Skaiz. « Les critères de sélection des artistes pour cette deuxième édition se sont focalisés sur leur style et leur popularité auprès des fans. Nous avons choisi des artistes ayant des tubes appréciés par le public depuis deux ans, ainsi qu'une forte présence sur YouTube et des résultats positifs dans nos sondages auprès des jeunes. Il n'y aura pas de nouveaux titres joués sur scène, mais les titres les plus connus, où chaque titre divertira les fans», souligne DJ Goutty, l'organisateur de l'événement, hier lors d'une rencontre avec la presse à Andraharo.

%

Un grand rendez-vous

Pour assurer le bon déroulement de l'événement, Nyr Image et SR Event seront responsables de la logistique, avec un grand écran géant devant la scène, une sonorisation de qualité et un éclairage spectaculaire. « Pour ses deux ans, World Cola revient avec Urban Vibes, le grand rendez-vous des fans de musiques urbaines. La première édition a été un succès total. World Cola célèbrera ainsi ces deux ans lors de ce spectacle en offrant une animation directe sur scène pour le public présent afin de gagner des goodies de souvenirs», déclare Setra Ramanankoraisina, chef de département publicité et événementiel de la société Star.

Les billets seront disponibles sur Ticket Place et dans d'autres points de vente à partir de ce lundi. Le dress code sera rouge, mais chaque artiste pourra encore montrer son propre style. Il y aura ainsi des animations DJ avec quatre DJ à l'affiche, notamment DJ Goutty et trois autres. Urban Vibes promet d'être un événement inoubliable, réunissant les plus grands noms de la musique urbaine pour une célébration de musique, de danse et de divertissement.