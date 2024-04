Madagascar: Rallye VHR III - Cent transpondeurs assurent le chronométrage

Les passionnés du rallye et des voitures anciennes seront gâtés. La troisième édition du Rallye VHR se tiendra du 24 au 26 mai, avec un nouvel itinéraire reliant Ampefy et Antsirabe en aller-retour.

Plus qu'un mois. La Fédération du Sport Automobile de Madagascar, en partenariat avec l'Aviation Civile de Madagascar, promet une meilleure organisation. La troisième édition du Rallye Véhicule Historique de Régularité (VHR) se déroulera les 24, 25 et 26 mai. Cette version sera marquée par un nouvel itinéraire et l'utilisation des transpondeurs comme matériel de chronométrage.

Ceux-ci devraient être installés dans chaque voiture des concurrents. « Cent transpondeurs à infrarouge sont déjà disponibles. Nous les avons déjà testés. Ils assureront la base de calcul du temps dans les zones de régularité... Le nombre de participants sera ainsi limité à cent», explique Patrick Rajaonarivelo, chargé des relations avec les concurrents.

Le nombre d'inscrits lors de la précédente édition était de 83 et la distance totale parcourue était de 680 km. Après Tsiroanomandidy en 2023, les participants feront cette fois un détour à Antsirabe. La distance totale sera de 540 km, y compris les liaisons et les zones de régularité. Trois à sept contrôles sont prévus dans chaque zone de régularité selon sa longueur.

Dizaine de stars

La première journée du vendredi reliera Antananarivo et Antsirabe en passant par Ampefy sur une distance de 270 km. Les équipages passeront la nuit à Antsirabe. Le samedi, les concurrents auront au menu un parcours de 154 km, reliant Antsirabe et Ampefy. Les équipages quitteront Ampefy le dimanche matin pour retourner dans la capitale, sur une distance de 116 km.

L'organisation utilisera cette fois le système « Rally Time » afin de synchroniser l'heure des officiels et des concurrents. Une cérémonie de remise de primes est également prévue désormais à la fin de chaque journée. Il y aura, comme lors de la précédente édition, un classement par équipe de voitures de même marque ou formée entre famille ou amis, en plus des classements classiques.

La date de production des voitures anciennes concernées doit être antérieure à décembre 1989. Chaque équipage devrait être composé de deux ou trois personnes au maximum. Chaque équipage peut choisir ses moyennes de vitesse par section entre 30 km/h et 50 km/h et devrait informer l'organisation au plus tard le 10 mai, date limite des inscriptions.

L'édition 2023 a été marquée par la participation du champion du monde Didier Auriol. « Sa participation est en attente de confirmation et il devrait normalement amener avec lui une dizaine de pilotes et copilotes », a confié Patrick Rajaonarivelo.

« Compte tenu de l'investissement dans l'utilisation des transpondeurs, les droits d'inscription, qui se feront uniquement en ligne, sont fixés à 400 000 ariary pour l'équipage de deux et 450 000 pour l'équipage de trois, contre 300 000 et 350 000 ariary l'an passé », a souligné Henintsoa Ranarison, vice-président de la Fédération. L'organisation a choisi cette fois comme point de départ et d'arrivée l'Akoor Digue à Andohatapenaka. La réunion d'informations avec les participants est programmée le 1er mai au stade Barea Mahamasina.