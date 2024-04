Madagascar: Hip-Hop - Deux talents s'affrontent dans un battle

Du jamais vu dans le monde de la danse urbaine à Madagascar. Thierry Zl et Jack Dad s'affrontent dans un battle de danse hip-hop qui promet d'être mémorable. Organisé par l'association Streetkilla, cet événement exceptionnel aura lieu le 28 avril à La FabriK Andraharo à partir de 13 heures.

L'événement, qui mettra en vedette les deux grands piliers de la danse urbaine du pays, est un véritable Main Event dans le monde du hip-hop local. «Nous avons choisi un battle entre Thierry Zl et Jack Dad ce dimanche, car on les considère comme les deux grandes figures de la danse urbaine à Madagascar et ce sera la première fois qu'ils s'affronteront sur scène. Les deux ont des styles différents mais toujours dans l'univers du hip-hop. On saura qui aura le plus de talent entre les deux meilleurs,» explique Dimby Nambinintsoa, membre de l'association Streetkilla.

Outre le duel épique entre Thierry Zl et Jack Dad, l'événement comprendra également un concours de danse urbaine en battle 1 contre 1 Breaking. Les danseurs seront soumis à des pré-sélections où seuls les huit meilleurs resteront en lice pour les quarts de finale, et seuls deux parviendront à la finale.

De plus, un Battle 7 To Smoke mettra en compétition huit duos pendant 40 minutes. Enfin, un show avec Dancehall Tanà viendra compléter ce programme riche en performances et en compétitions de haut niveau. « Notre objectif est de mettre en valeur les danseurs et la culture de la danse urbaine à Madagascar.

J'ai été un danseur de hip-hop depuis mon enfance et j'y ai grandi. J'ai remarqué que nous avons beaucoup de jeunes talentueux dans le hip-hop qui méritent d'être présentés en ne se contentant plus d'être des danseurs, mais en travaillant dans ce monde pour leur avenir. C'est ce que j'ai remarqué dans notre association Streetkilla », explique Dimby Nambinintsoa.

Des danseurs venant de différentes régions, en plus des Tananariviens, participeront aux concours de danse urbaine, mais le nombre reste confidentiel pour les organisateurs. Le show chaud durera 5 heures non-stop.