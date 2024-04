Madagascar: Espa Vontovorona - L'atelier Luban doté d'équipements de pointe

Hier, à Vontovorona, l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) a officiellement reçu et mis en service des équipements de pointe dans les domaines de l'électricité industrielle, de la domotique, des télécommunications, de l'informatique et de la construction automobile. Ces équipements sont destinés aux travaux pratiques et de perfectionnement des étudiants formés à l'Atelier Luban, un centre de formation professionnalisant spécialisé dans ces secteurs.

Le président de l'ESPA a souligné l'importance de ces équipements pour les étudiants, soulignant « qu'ils seront essentiels pour les travaux pratiques qui rendront les étudiants opérationnels dès la fin de leur formation ». Cette formation de techniciens supérieurs, qui s'étend sur trois ans et délivre un diplôme de licence professionnelle, a été lancée dans le cadre d'un partenariat renforcé débuté en 2019, impliquant l'université d'Antananarivo, l'ESPA et des institutions éducatives chinoises.

Fidiniavo Ravokatra, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, a salué ces équipements comme étant conformes aux piliers de la Politique Générale de l'État, favorisant ainsi la pratique et l'apprentissage concret pour les étudiants.

Compétences techniques

Cette nouvelle phase d'équipement, qui inclut des technologies de pointe en électricité industrielle, télécommunications, informatique et construction automobile, s'inscrit dans un contexte de renforcement des partenariats entre l'ESPA, l'université d'Antananarivo et des entreprises chinoises à Madagascar. Ces efforts visent à former et à préparer les étudiants pour des carrières directement dans les industries et les télécommunications.

Le professeur Mamy Ravelomanana, président de l'université d'Antananarivo, a souligné les grandes lignes de cette initiative, qui consiste à s'aligner sur d'autres ateliers Luban à travers des programmes de formation répondant aux besoins des entreprises malgaches et chinoises, notamment dans les domaines de la domotique, des télécommunications et de la construction automobile.