Cote d'Ivoire: BRVM - Servair Abidjan réalise la meilleure performance en fin de semaine

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 26 avril 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Servair Abidjan, qui opère dans le domaine de l'avitaillement des aéronefs, a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 7,34% de son cours.

Le cours de cette valeur est passé de 1 295 FCFA la veille à 1 390 FCFA à la clôture de la séance de bourse de ce vendredi 26 avril 2024. Entre le mercredi 24 avril 2024 où il se situait à 1 280 FCFA et ce vendredi 26 avril 2024, le cours de l'action Servair Abidjan a connu une augmentation de 110 FCFA.

Les investisseurs sanctionnent positivement les résultats 2023 de la société marqués notamment par un résultat net de 1,335 milliard de FCFA en progression de 5,28% par rapport à l'exercice 2022. En outre, lors de sa séance du 17 avril 2024, le conseil d'administration de Servair Abidjan a proposé la distribution d'un dividende brut global de 2,500 milliards de FCFA.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupée par Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 390 FCFA) suivie respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 6,21% à 11 895 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 1 300 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,90% à 2 400 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 2 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,39% à 1 090 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 5 800 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 1 640 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,61% à 745 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,45% à 6 800 FCFA).

La valeur des transactions est remontée à 1,077 milliard FCFA contre 459,866 millions le jeudi 25 avril 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 25,288 milliards, s'établissant à 8 179,014 milliards de FCFA contre 8 153,726 milliards de FCFA le jeudi 25 avril 2024.

Celle du marché des obligations se hisse à 10 281,344 milliards de FCFA contre 10 277,840 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 3,504 milliards.

Les indices consolident leur embellie de la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a encore gagné 0,31% (après +0,81% précédemment) à 219,85 points contre 219,17 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une progression de 0,20% (après +0,75% la veille) à 110,53 points contre 110,31 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en hausse de 0,67% (après + 1,12% la veille) à 103,47 points contre 102,78 points le jeudi 25 avril 2024.