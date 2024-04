Madagascar: Itasy - Un plan pour développer la région

La Région Itasy, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a présenté officiellement son Plan Régional de Développement (PRD) lors d'un événement qui s'est tenu hier à l'Hôtel Carlton Anosy. Cette initiative revêt, selon les différents intervenants, une « importance capitale dans la quête d'un progrès économique, social et environnemental harmonieux pour la région, en accord avec les aspirations et les besoins de ses citoyens ». On attendait des autres régions un tel projet pour planifier le développement local, mais l'Itasy a su faire le pas.

Actions concrètes

Le PRD de la région Itasy veut incarner « une vision intégrée, inclusive et holistique de l'avenir régional ». Conçu en étroite collaboration avec les parties prenantes locales, les experts en développement et la communauté dans son ensemble, avec le soutien technique du PNUD, ce plan ambitieux élabore des stratégies et des actions concrètes pour réaliser la vision de développement de la région. Le pilotage de sa mise en oeuvre sera une des tâches qui attendra le prochain gouverneur de l'Itasy. L'ancien titulaire du poste, Maherizo Solofoniaina Andriamanana, vient d'être limogé par l'exécutif, mercredi dernier.

Réalités locales

À travers ce plan, « l'objectif est de faire de l'Itasy une région garante de l'avenir de sa population d'ici 2032, en mettant en place une gouvernance efficace et un développement économique, social et environnemental cohérent », lit-on dans le document. Le PNUD promet déjà son soutien pour accompagner la mise en oeuvre du plan. En 2022, la Région Itasy a initié un processus de localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) afin de les adapter aux réalités locales, avec le soutien technique et financier du PNUD. Cette démarche a constitué une assise solide pour l'élaboration du PRD, assurant ainsi une approche cohérente et intégrée de la planification du développement régional.