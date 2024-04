Madagascar: Lutte contre le Kere - Amboasary Atsimo doté d'un centre nutritionnel

Pour combattre efficacement le Kere et atteindre l'autosuffisance alimentaire, deux grandes infrastructures ont été mises en place à Amboasary Atsimo.

En adéquation avec le deuxième volet des objectifs de développement durable, le président de la République, Andry Rajoelina, en visite dans la région Anôsy, a inauguré deux infrastructures importantes pour la lutte contre la faim dans le district d'Amboasary Atsimo. Un nouveau centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale ainsi qu'un réseau de drainage des eaux pour lutter efficacement contre le Kere et atteindre le plus rapidement possible l'autosuffisance alimentaire.

Le centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale (CRNM) comprend une banque alimentaire pouvant comporter jusqu'à quatre mille tonnes, ainsi qu'un centre de santé pour accueillir les enfants, les mères et tous ceux qui ont des problèmes alimentaires. «Je suis venu ici parce que nous devons nous entraider et prendre soin les uns des autres. Les personnes touchées par l'insécurité alimentaire peuvent venir dans ce centre. Désormais, nous avons une solution durable avec cette infrastructure plus proche du peuple», s'exclame Andry Rajoelina sur place, hier.

Jusqu'à neuf cent cinquante hectares de plaine irriguée. C'est ce que le nouveau réseau de drainage des eaux a installé et inauguré hier par le président de la République, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement à Beraketa, commune de Behara.

%

Intrants

Six cent cinquante ménages vivent sur cette plaine et ils seront subventionnés pour l'exploitation du terrain. À noter que le projet est cofinancé par le FIDA et le PIRPA. «Nombreux sont les agriculteurs, mais l'eau n'arrivait pas dans les champs. C'est pourquoi nous avons mis en place ce projet de six kilomètres irriguant de nombreuses rizières», explique Andry Rajoelina à Beraketa, hier.

Des intrants ont également été octroyés aux agriculteurs, dont deux tonnes deux cent cinquante kilos de semences, quarante-deux tonnes de haricots, seize tonnes sept cent cinquante kilos d'engrais organiques et trois tonnes sept cent cinquante kilos d'engrais NPK. Cela est fait pour aider les cultivateurs à augmenter leurs récoltes. L'objectif des deux infrastructures est d'atteindre le plus rapidement possible l'autosuffisance alimentaire. Avec le réseau de drainage et le CRNM, cet objectif est envisageable dans les cinq ans à venir. Les deux infrastructures, la lutte contre le Kere et l'atteinte de l'autosuffisance, prennent une autre tournure.