Algérie: La préservation de la mémoire nationale conditionnée par l'utilisation des technologies modernes

JIJEL — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rabiga, a souligné, vendredi soir à Jijel, que la préservation de la mémoire nationale et sa transmission aux générations actuelles "restent conditionnées par l'utilisation des moyens de communication et des technologies modernes".

Intervenant sur les ondes de la radio régionale de Jijel, à l'entame d'une visite d'inspection et de travail dans la wilaya, où il présidera, samedi, la commémoration du 66ème anniversaire de la bataille de Settara, le ministre a insisté sur le fait que l'effort de préservation de la mémoire nationale et à sa transmission aux générations montantes doit être déployé en s'appuyant sur les moyens de communication et les technologies modernes.

Revenant à sa visite de travail dans la wilaya de Jijel, M. Rebiga a indiqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du 66ème anniversaire de la bataille de Settara (26-27 avril 1958) qui constitue, a-t-il dit, "l'une des importantes épopées de l'histoire de la glorieuse Révolution dont le message doit être transmis aux jeunes générations ".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a rappelé que l'Algérie a conquis sa liberté et recouvré sa souveraineté par le sang, la lutte et les valeurs nationales authentiques.

Notons que le ministre présidera demain, samedi, dans la commune de Ghebala, la commémoration du 66ème anniversaire de la bataille de Settara.

Cette célèbre bataille eut lieu au Djebel Dar El Hedada, près du douar de Beni Sbih, dans la zone 2 de la wilaya II historique, après que les forces coloniales, ayant obtenu des informations faisant état de la présence d'un nombre important de Moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN), ont lancé une attaque surprise, tôt le matin, en utilisant l'aviation et des centaines d'homme de troupe lourdement armés, appuyés par l'artillerie et des bombes incendiaires.

Constatant la farouche résistance des Moudjahidine, l'armée d'occupation française a battu le rappel de la légion étrangère. Cet affrontement direct a duré 33 heures, selon des sources historiques.