Togo: Un symbole fort de mémoire et d'unité

Vendredi soir, dans une démarche empreinte de solennité, le président togolais Faure Gnassingbé a ravivé la flamme de l'indépendance au monument dédié dans la capitale, Lomé.

Ce geste symbolique, marquant la mémoire collective du pays, a été accompagné par la sonnerie aux morts et l'exécution de l'hymne national « Terre de nos aïeux ». Cette cérémonie reflète le devoir de mémoire envers les héros nationaux et réaffirme l'engagement continu envers les valeurs de la République.

L'événement est aussi perçu comme un appel à la vigilance et à la préservation des acquis de la nation. Le président Gnassingbé a encouragé tous les citoyens à contribuer, à leur niveau, à la construction de la nation dans un esprit de paix et de concorde. Cela souligne l'importance de la participation citoyenne active pour le maintien de la stabilité et le développement du pays.

La cérémonie s'est tenue en présence de personnalités, incluant les présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, ainsi que des autorités militaires, politiques, administratives et traditionnelles. Des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales étaient également présents.

Après la cérémonie, le chef de l'Etat s'est rendu au Palais de Lomé, où il a assisté à un spectacle numérique. Cet événement culturel a mis en valeur les éléments spécifiques du patrimoine matériel et immatériel du Togo, comme l'architecture, les danses traditionnelles, les chansons du terroir, ainsi que les espèces végétales et animales du pays. Cette initiative illustre la richesse culturelle togolaise et son engagement à la valoriser.

Cette journée de commémoration et de célébration culturelle démontre l'engagement du Togo à honorer son passé tout en forgeant un avenir de paix et d'unité.

Le président Gnassingbé, en ravivant la flamme de l'indépendance, rappelle que chaque citoyen a un rôle clé dans la préservation et le renforcement des valeurs nationales.