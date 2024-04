Ile Maurice: Le PM - «Avec l'argent des coffres, j'aurais pu construire quatre autres mediclinics»

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, et les ministres du n°10 ont inauguré le Mediclinic de Bel-Air-Rivière-Sèche, hier. L'ex-ministre et ex-député de la circonscription, Vikram Hurdoyal, était au premier rang parmi les VIP et le PM n'a pas oublié de l'accueillir. «Je salue mon bon camarade Vikram Hurdoyal.» dans son discours, qui a ensuite été interrompu pendant quelques minutes par une panne d'électricité.

Pravind Jugnauth a salué le travail de ses ministres et les réalisations de son gouvernement lors des deux mandats avant de souligner l'importance de décentraliser les services de santé pour désengorger les hôpitaux régionaux. «Je veux que les Mauriciens aient accès à des services de santé près de chez eux.» Il a ensuite exprimé sa gratitude envers le groupe Alteo qui a donné le terrain pour la construction du Mediclinic, qui a coûté Rs 90 millions. Il a annoncé d'autres infrastructures de santé comme les nouveaux hôpitaux ENT, contre le cancer et ophtalmologique et un budget pour la santé doublé cette année.

Lors de son discours, il n'a pas manqué d'égratigner son adversaire principal. «Avec l'argent saisi des coffres, j'aurais pu construire quatre mediclinics supplémentaires» et que de 2005 à 2014, il n'y avait eu aucune construction d'hôpitaux. «Ces mêmes personnes aspirent à diriger le pays et à vous conseiller ?»