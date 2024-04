Ile Maurice: «Calodyne-Sur-Mer» fait peau neuve

Calodyne, endroit où règne quiétude et paix d'esprit, avait perdu son éclat ces dernières années. La plage était négligée, recouverte de débris, et certains habitants évitaient même de s'y rendre. Mais tout cela a récemment changé, grâce aux travaux de rénovation de l'hôtel Calodyne-Sur-Mer, qui appartient à l'Employees Welfare Fund (EWF), et qui change de positionnement stratégique sur le marché. La réouverture est prévue en juin.

Outre la rénovation complète de ses chambres, Calodyne-Sur-Mer a voulu collaborer avec les habitants du village pour redonner à cette plage ses couleurs d'antan. L'annonce de la construction d'un nouvel hôtel a suscité un regain d'intérêt pour la plage. C'est avec l'appui et la collaboration des habitants que Calodyne-Sur-Mer a matérialisé le projet. La réponse a été unanime : la plage avait besoin d'être nettoyée, sécurisée et embellie. Durvin Cassadin, habitant de la région, témoigne : «Avan sa laplaz-la ti ranpli ek boutey. Malang partou ek lerb tinn pousé. Sa prozé Calodyne-Sur-Mer-la inn redonn nou laplaz so vré boté.» Il confie aussi : «Ce projet est bénéfique aux habitants mais aussi aux touristes. C'est bien aussi que la direction de l'hôtel soit venue vers nous pour travailler ensemble et le résultat est visible pour tous.»

La rénovation de Calodyne-Sur-Mer sera bénéfique aux habitants des environs.

%

Même son de cloche pour Ram Gopal, qui habite la région depuis bientôt 40 ans. «On avait l'habitude d'y aller avant pour pêcher, jouer. C'était sécurisé. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais la plage a été abandonnée. L'herbe avait tout envahi et les rochers éparpillés étaient dangereux pour nous les amoureux de la plage. Aujourd'hui, ce projet redonne le sourire et je vais encourager mes petits enfants à se reconnecter à la mer.» Il salue lui aussi ce projet de réhabilitation. «Ça encourage les touristes et permettra aux jeunes d'ici même de trouver du travail. Je pourrai retourner à la plage le dimanche avec ma famille. Il fallait un projet comme cela chez nous et je ne peux qu'être content en voyant le résultat.»

Plus loin, les commerçants de la région sont unanimes. «Avant, on ne voulait même pas y aller. C'était trop sale et on avait l'impression que personne ne s'en occupait. Maintenant, c'est différent. C'est propre ; c'est beau. On se sent en sécurité», déclare Serge qui tient une petite boutique au coin de la rue. Le président des forces vives d'Anse-La-Raie, Artnel Parsad, souligne que ce projet est bien pour la région et explique qu'il n'en pouvait plus de la pollution sur cette plage qui était quasi méconnaissable. «C'est une bonne initiative d'avoir contacté les gens de la région pour participer à ce projet. Il était temps de nettoyer et de réhabiliter cette plage. Beaucoup ont essayé avant de se mobiliser mais rien n'a été fait. Je me souviens que c'était pénible pour nous de voir l'état des autres plages et de voir comment c'était sale chez nous. Il faut toujours faire quelque chose en pensant à l'environnement mais aussi aux personnes de la région», souligne-t-il. Artnel Parsad explique également que les responsables de l'hôtel (géré sous contrat) ont coopéré pour la rénovation d'un centre dans la région afin d'aider à encadrer les jeunes.

Pour sa part, le syndicaliste Narendranath Gopee, dont l'un des confrères siège sur le board d'EWF, accueille tout nouveau projet susceptible de sortir l'ancien établissement hôtelier appartenant à EWF de la zone rouge. «Les fonctionnaires doivent aussi bénéficier de cet investissement. Jusqu'ici, plusieurs stratégies n'ont pas réussi. En transformant l'hôtel avec de nouveaux partenaires, l'on espère retrouver le chemin de la profitabilité, tout en maintenant les facilités offertes jusqu'ici aux fonctionnaires.» Quant aux travaux de réhabilitation de la plage, il estime que ce coin de Calodyne méritait un relooking. «Ce travail doit être fait avec les pêcheurs et les habitants de la région afin que tout le monde puisse profiter du développement.» Il a aussi fait une acquisition dans la région de Calodyne pour sa fédération pour la mettre à la disposition de ses membres. «Nous sommes actuellement en discussion avec Sea Resort Hotels qui gère Calodyne- Sur-Mer afin que tout le monde puisse profiter du relooking en cours à Calodyne...»