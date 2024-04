Ile Maurice: En route pour offrir une tranche de gâteau à Bilall, Yohan percute violemment son ami

Deux jeunes ont été tués dans un accident de la route dans la nuit de jeudi. Les deux victimes, Bilall Hossany, 18 ans, et Yohan Bundhoo, 16 ans, deux amis qui circulaient à moto, sont entrées en collision alors que Yohan tentait de doubler un autobus. Bilall Hossany a été tué sur le coup, tandis que Yohan Bundhoo décédait à l'hôpital. Un ami âgé de 16 ans qui accompagnait Yohan, un habitant de Bel-Étang, a été grièvement blessé et a dû subir une opération. Son état de santé est jugé sérieux. Les funérailles des deux jeunes ont eu lieu hier.

Le temps s'est arrêté à Montagne-Blanche. Depuis l'annonce de cet accident, les habitants et les membres de la famille Bundhoo ne cessent de faire des allers-retours à leur domicile. Le départ soudain de cet adolescent est d'autant plus difficile à accepter car il avait fêté ses 16 ans jeudi en compagnie de quelques amis. «Linn koup enn gato avek dé trwa kamarad ek tanto, linn pran motosiklet pou li al kit gato kot bann léres.» Parmi les amis sur sa liste, il y avait Bilall Hossany. Mais personne ne se doutait que les deux amis avaient rendez-vous avec la mort. «En route, en arrivant à Bel-Étang, alors qu'il doublait un autobus, sa moto a percuté de plein fouet celle de son ami Bilall, qui venait en sens inverse», raconte un oncle. La collision a été si violente que les trois jeunes ont été projetés sur l'asphalte et leurs motos ont été réduites en un amas de ferraille.

Bilall Hossany est mort sur le coup après la collision entre les deux motos.

Passionné de moto

Bilall Hossany, un habitant de Petit-Paquet âgé de 18 ans, a été tué sur le coup. Les membres du SAMU dépêchés sur place ont prodigué les premiers secours aux deux autres victimes, mais Yohan Bundhoo est mort quelques minutes après son arrivée à l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq. «Il avait perdu beaucoup de sang après l'accident», confie un proche. L'adolescent de 16 ans vivait avec son père et son frère aîné. Il avait perdu sa mère alors qu'il n'avait que six ans et il etait un passionné de moto. «Sa moto était en panne et il avait emprunté une autre pour le dépanner. Cette moto n'avait pas de phare», ajoute un habitant de la localité.

Yohan Bundhoo venait de souffler ses 16 bougies jeudi juste avant le drame. Il est mort à l'hôpital.

Selon les recoupements d'informations, la moto que pilotait Yohan Bundhoo n'avait pas de plaque d'immatriculation ni de phare. Le jeune homme sortait de Médine et avait pris la direction de Camp-de-Masque. En arrivant à la hauteur du kalimaye de Bel-Étang, il a doublé un autobus à toute vitesse et est entré en collision avec la moto que pilotait Bilall Hossany. Ce dernier, employé dans l'hôtellerie, était fils unique et le centre du monde pour sa mère. Il avait également perdu son père à un très jeune âge. Tout comme Yohan, Bilall était connu dans la localité pour sa passion pour la moto.

Quatre victimes sur nos routes depuis dimanche

Le nombre de victimes sur nos routes ne cesse d'augmenter. Nous sommes passés de 36 morts à la même époque en 2023 à 43 pour 39 accidents fatals de janvier à avril. Et rien que cette semaine, quatre personnes ont péri dans des accidents. Parmi elles, Shivam Bheekhy, âgé d'une trentaine d'années et habitant Highlands. Ce dernier a fait une sortie de route dans l'après-midi du dimanche 21 avril et a heurté un parapet. Son décès a été constaté peu après. Jordan Ezechiel Fanfan, âgé de 17 ans, habitant Roche-Bois, est, lui, décédé d'une septicémie 12 jours après son accident. La moto qu'il pilotait avait percuté à pleine vitesse une camionnette.