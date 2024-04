Ile Maurice: Foire d'empoigne entre marchands de légumes et vendeurs de vêtements

La situation était tendue, hier, au marché de Mahébourg. Pour cause, les marchands de légumes trouvent injuste la décision d'accommoder désormais les vendeurs provenant de la foire (eux vendent des vêtements) au même endroit. «On doit tous se serrer voire se coller les uns aux autres pour que ces marchands de vêtements puissent aussi travailler le temps de la rénovation de la foire. Or, cela a été décidé sans consultation avec nous», explique une marchande de légume.

Elle raconte comment des marquages ont été faits sur le sol dans les allées pour que ces «nouveaux marchands» puissent trouver un endroit pour travailler. Mais ces derniers sont venus avec leurs tentes et leurs chapiteaux. «Avec ces nouveaux arrangements, il nous est difficile de travailler et les clients ne peuvent plus arriver jusqu'à nous. Et on nous dit de prendre notre mal en patience.»

Selon notre interlocuteur, choqué par leur condition de travail hier matin, ils ont appelé le ministre de la circonscription N° 12, Bobby Hurreeram, et ce dernier n'aurait pas du tout été réceptif quant à leur détresse. «Il était sur hautparleur et tous les marchands l'ont entendu et peuvent en témoigner. Il nous a dit que si cela continue, le projet de rénovation sera annulé. Nous sommes tous choqués par de tels propos venant d'un député de l'endroit», s'insurgent les marchands.

Le projet de rénovation tombe sous la tutelle du conseil de district de Grand-Port et selon son président, Rajeev Jangi, il coûtera Rs 17 millions et durera trois ou quatre mois. «Nous ne pouvons pas bloquer une rue et mobiliser des policiers pour que ces marchands puissent travailler d'où la décision de les faire travailler au même endroit que les vendeurs de légumes en attendant que les travaux se terminent.»